МТБанк выходит на орбиту крупного бизнеса

Благодаря многолетнему опыту в финансовом секторе и успешной работе с множеством предприятий Беларуси, МТБанк готов стать надежным партнером для крупного бизнеса и знает, как повысить его эффективность.

Бизнес-конференция «Космос 360» была посвящена перспективам инвестирования в космическую сферу, также речь шла о возможностях космического туризма. На конференции выступили Виталий Егоров, пресс-секретарь российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс», и Алия Прокофьева, глава российской частной космической компании полного цикла «Галактика».

На конференции МТБанк объявил о выходе на орбиту крупного бизнеса. Многие компании из сегмента крупного бизнеса находятся сейчас на стадии роста производства, выхода на новые рынки или диверсификации бизнеса. Перед ними стоят важные стратегические и операционные задачи, которые возможно успешно реализовать только совместно с надежными и опытными партнерами. Поддержка со стороны банков уже не ограничивается услугами расчетно-кассового обслуживания или кредитованием, банк становится надежным спутником крупного бизнеса в достижении поставленных задач.

«Почему спутник для бизнеса? Нас вдохновил космос – это безграничные возможности, в открытый космос попадают только подготовленные и отважные. Чтобы полет прошел отлично, на земле работает большая команда. МТБанк готов стать тем самым надежным спутником для крупного бизнеса и поддерживать его. К тому же 60 лет назад Советский Союз запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. Эта история нас также вдохновляет на новые свершения в своей работе!» – отмечает Заместитель Председателя Правления МТБанка Александр Титов.

МТБанк строит работу с клиентами на трех основных принципах. Профессионализм и компетентность – менеджеры, которые работают с клиентами, имеют многолетний опыт работы в банковской сфере, участвовали в реализации масштабных проектов. Второй принцип – доверие. МТБанк открыт для своих клиентов и дорожит партнерскими отношениями. Третий принцип – индивидуальный подход. Гибкость и скорость МТБанка позволяют в максимально короткие сроки трансформироваться под запрос клиента. МТБанк – крупнейший банк с частным белорусским капиталом, мы не зависим от центральных офисов в России или в других странах, это значит, что все решения принимаются оперативно и на месте.

«Все усилия МТБанка направлены на то, чтобы бизнес наших клиентов рос, развивался и становился эффективнее. Все зависит от конкретной ситуации, в работе с сегментом крупного бизнеса индивидуальный подход – это не пустые слова. Мы вникаем в бизнес конкретного клиента, предлагаем варианты, как со своей стороны можем сделать процессы проще, быстрее или дешевле. Мы подбираем индивидуальные условия финансирования, расчетно-кассового обслуживания или проведения других операций. Это любые дополнительные услуги, которые еще не существуют, но которые банк в силах оказать. И самое важное – наши взаимоотношения строятся на открытости и доверии. Мои двери всегда открыты для всех клиентов, а телефон доступен в любое время. Мы подстраиваемся под бизнес, цели и даже ритм жизни наших клиентов», – говорит Александр Титов.

МТБанк – крупнейший независимый частный банк с белорусским капиталом. Входит в число наиболее эффективных банков страны. По итогам 2016 года МТБанк стал вторым в рейтинге эффективности. Активы банка за прошлый год выросли на 23,7%, собственный капитал – на 21,6%, чистая прибыль – в 7 раз (с BYN 5,2 млн до BYN 37,6 млн). Положительно на динамике прибыли отразилось снижение отчислений в резервы в два раза, рост на 40,5% чистых процентных доходов и на 68,3% чистых комиссионных доходов. Вторым в рейтинге эффективности МТБанк оказался и по итогам второго квартала 2017 года. Активы банка за апрель-июнь выросли на 1,4%, собственный капитал – на 5,6%. МТБанк показывает растущую эффективность и готов стать надежным партнером для крупного бизнеса.

МТБанк – крупнейший в стране банк с частным белорусским капиталом и с более 20-летним опытом эффективной работы. МТБанк является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц как представителей крупного бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей. Входит в тройку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. В апреле 2017 года по результатам конкурса «Банк года-2016» МТБанк стал самым награждаемым финансовым учреждением Беларуси, завоевав 7 наград.