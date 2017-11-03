Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд телекоммуникационной отрасли и IT
Компании
Вадим СЕХОВИЧ,
17 октября 2017
АА
В рамках очередной части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний в телекоммуникационной отрасли и IT.
kp.by
Все вошедшие в этот список бизнесы – авторы веховых событий и инициаторы трендов в развитии отрасли. Одни из них – первопроходцы, другие сумели завоевать место на рынке в жесточайшей конкуренции с госсектором, третьи – сформировали вокруг себя новые отрасли, четвертые – создатели конкурентные производства, пятые – признанных в мире продуктов. Все они были или остаются лидерами – на нашем рынке, в региональном или мировом масштабах.
Топ-25 компаний-легенд составлен в алфавитном порядке, для каждого участника приведена общая (год основания, офис) и корпоративная (ключевые владельцы, локация, продукция и бренды, рынки, количество сотрудников) информация.
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