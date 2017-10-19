Nissan остановил производство в Японии

Такие меры связаны с нарушениями при инспекции качества машин на японских заводах. Ранее в ходе проверки было выявлено, что ряд заводов передавали финальную проверку продукции линиям, не предназначенным для этого, и как следствие, машины инспектировали сотрудники, не прошедшие необходимую для этого сертификацию.

Отзыв автомобилей не коснется экспортированной в другие страны продукции, потому что он стал следствием специфического закона, действующего только в Японии.

Главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы в это время внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов, сообщил Интерфакс.

По оценке компании, затраты на устранение нарушений составят около 25 млрд иен (225 млн долларов).