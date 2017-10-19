Nissan остановил производство в Японии

Автопроизводитель Nissan Motor приостановил производство в Японии и отзовет порядка 1,16 млн автомобилей.
Такие меры связаны с нарушениями при инспекции качества машин на японских заводах. Ранее в ходе проверки было выявлено, что ряд заводов передавали финальную проверку продукции линиям, не предназначенным для этого, и как следствие, машины инспектировали сотрудники, не прошедшие необходимую для этого сертификацию.
Отзыв автомобилей не коснется экспортированной в другие страны продукции, потому что он стал следствием специфического закона, действующего только в Японии.
Главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы в это время внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов, сообщил Интерфакс.
По оценке компании, затраты на устранение нарушений составят около 25 млрд иен (225 млн долларов).
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