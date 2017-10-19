СветлогорскХимволокно увеличил объем производства почти в 2 раза
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 октября 2017
АА
ОАО "СветлогорскХимволокно" презентовал представителям компаний из России, Украины и стран дальнего зарубежья новый ассортимент продукции.
ОАО "СветлогорскХимволокно" за последнее десятилетие увеличило объем производства в 1,8 раза. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Василий Костюкевич.
Он участвовал в презентации для иностранных партнеров новых ассортиментов продукции и производственных возможностей. Увеличение производства достигнуто в первую очередь за счет коренной модернизации заводов, входящих в состав акционерного общества, и освоения новых видов продукции.
"Например, на сегодняшний день мы являемся лидерами в странах СНГ и ЕС по производству полиэфирных нитей. Мощности позволяют выпускать до 40 тыс. т этой продукции в год. Одним из приоритетных направлений в последние годы для предприятия стало освоение производства так называемых умных нитей - полиэфирных функциональных нитей, трикотажных полотен на их основе", - сказал гендиректор.
Полиэфирные функциональные нити благодаря особым свойствам находят широкое применение в отраслях текстильной, легкой и медицинской промышленности. Полотна, изготовленные на их основе, могут обладать самыми разнообразными достоинствами. Удерживают холод или тепло, быстро поглощают влагу, нейтрализуют запахи, имеют мягкость, как у натуральных тканей. Перечень этих уникальных свойств постоянно расширяется.
"Нами создано 20 видов функциональных нитей и 12 видов полотен на их основе. В СНГ и Европе у нас сейчас нет конкурентов. Предприятие способно освоить выпуск нитей с любыми свойствами. Например, косметические нити, изделие из которых будет длительное время сохранять аромат духов", - добавил Василий Костюкевич.
На презентацию продукции были приглашены представители компаний из Беларуси, России, Украины, стран дальнего зарубежья. Программа включала доклады специалистов о тенденциях и перспективах развития рынка полиэфирных текстильных нитей, информацию о современных тенденциях в развитии технологий текстильных полимеров, показ моделей одежды из функциональных нитей и полотен, экскурсию на производство, сообщила БЕЛТА.
Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включая в себя заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления.
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