Wargaming добрался до Москвы

Разработчик и дистрибутор многопользовательских онлайн-игр Wargaming Group на 19 году своего существования открывает студию разработки в российской столице. Wargaming Moscow станет 10 офисом, участвующим в создании продуктов холдинга.
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В настоящее время новый офис набирает сотрудников, которые будет работать под началом Андрея Зименко. Он ранее руководил издательством мобильных игр в Wargaming Labs и студией разработки в Mail.Ru.
«Москва является одним из крупнейших центров мобильной разработки в мире, поэтому появление студии Wargaming здесь не случайно, — говорит Андрей Зименко. — Наша главная цель — собрать сильную команду, с которой сможем решать самые амбициозные задачи. Поэтому приглашаем специалистов в мобильной разработке, готовых присоединиться к нам и реализовывать свои самые смелые идеи».
После формирования команды московская студия Wargaming займется созданием мидкорных игр для мобильных платформ.
Напомним, что в сентябре Wargaming открыл офис разработки в чешской столице. Также «производственные» площадки холдинга находятся в Минске, Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Балтиморе, Чикаго, Сиднее и Хельсинки.
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