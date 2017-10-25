Бизнесмену Арбузову насчитали 40 миллионов рублей долга перед бюджетом

Задержанному бизнесмену Виталию Арбузову продлили срок содержания под стражей до 12 января 2018 года и насчитали 40 млн рублей неуплаченных налогов.

Об этом сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.

Он отметил, что мера пресечения Арбузову, задержанному 12 апреля 2017 года, не менялась, пишет TUT.BY.

«Более того, срок содержания под стражей продлен до девяти месяцев, до 12 января 2018 года, и основанием тому послужило получение Следственным комитетом окончательного варианта всех в совокупности актов проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, подконтрольных Арбузову, в соответствии с которыми сумма неуплат налогов достигает порядка 40 млн рублей. Это серьезные суммы и нам надо доразобраться», — прокомментировал Иван Носкевич.

Как ранее сообщалось, в апреле Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресекмасштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

Задержанный 12 апреля Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

«Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата „в конвертах“ в суммах от 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов составляла более 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.

По этим фактам департамент возбудил 8 уголовных дел по частям 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

