"Гомсельмаш" начнет поставки техники в Нигерию

Договоренность была достигнута на бизнес-форуме в Париже, который прошел при поддержке Посольства Беларуси во Франции, а также французского дилера «Гомсельмаша» «SAS Podia» и компании «SOSEA».

В форуме, посвященном презентации машиностроительной отрасли Беларуси, приняли участие около 100 предпринимателей, послов и дипломатов из Беларуси, Франции, Бельгии и ряда африканских стран.

На форуме были представлены практически все направления белорусского машиностроения, в том числе и сельскохозяйственная техника ОАО «Гомсельмаш». Непосредственным участником этого мероприятия стал заместитель директора департамента региональных продаж – начальник управления перспективного развития продаж в страны дальнего зарубежья Юрий Рафеев.

Председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Сергей Румас и директор торгового финансирования Африканского экспортно-импортного банка «AFREXIMBANK» Гвен Мваба рассказали о возможностях финансирования поставок белорусской техники на африканский рынок. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко отметил в своём выступлении наличие опыта работы по продвижению белорусской техники при поддержке французских компаний на рынки стран Африки. Посол также подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается ряд экспортных контрактов в африканские страны при поддержке компаний SOSEA, PODIA и Groupe GIMA.

Сейчас механизация сельского хозяйства Нигерии находится на низком уровне, а земли, пригодные для выращивания урожая, составляют всего 3 процента. Однако урожай там можно собирать 2-3, а иногда и 4 раза за год. Благодаря таким бизнес-форумам нигерийские аграрии узнали, какую технику сегодня выпускает «Гомсельмаш» и отметили, что хотели бы видеть ее на полях страны, сообщила пресс-служба Министерства промышленности.