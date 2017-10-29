«Белавиа» включена в топ-10 компаний с самым большим приростом по перевозкам в Россию
Компании
29 октября 2017
АА
Ожидается, что по итогам года он может составить 25%.
newsbel.by
В топ-10 авиакомпаний с самым большим приростом по объему перевозок в 2017 году вошли также четыре турецкие авиакомпании, включая крупнейшего национального перевозчика Turkish Airlines (+73%), а также казахстанская Air Astana (+27%), европейская группа KLM (+27%) и молдавская Fly One (пятикратный рост).
Рост показателей «Белавиа» эксперты связывают с тем, что через Беларусь идет большой трафик пассажиров с Украины, прямое сообщение с которой было прекращено в октябре 2015 года. Миллион пассажиров, которые летали в Россию напрямую, теперь вынуждены летать через Беларусь.
Иностранные авиакомпании впервые с 2013 года увеличили перевозки пассажиров в Россию. За последние десять лет пик перевозок иностранных компаний в Россию пришелся на 2013 год, тогда они перевезли 19,1 млн человек. А с 2014 года начался спад.
По итогам 2017 года иностранные авиакомпании перевезут в Россию и из страны 18 млн пассажиров, по сравнению с 14,2 млн в 2016 году (+27%), следует из презентации аэропорта Домодедово, которая есть в распоряжении РБК. Домодедово ссылается на данные Транспортной клиринговой палаты, которая занимается взаиморасчетами между агентами и авиакомпаниями.
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