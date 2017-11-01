ЕЭК приостановила решение об антимонопольном штрафе для двух предприятий России
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 ноября 2017
АА
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приостановила решение о наложении антимонопольного штрафа на ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «ВИЗ–Сталь» после обращения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приостановила решение о штрафе с двух российских предприятий за нарушение правил конкуренции. Об этом говорится в официальном сообщении ЕЭК, опубликованном на правовом портале Евразийского экономического союза.
Как указывается в сообщении, решение Коллегии ЕЭК о взыскании штрафа с двух российских предприятий приостановлено в связи с поступившим 28 октября заявлением премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Решение приостановлено до рассмотрения данного вопроса Евразийским межправительственным советом. Напомним, что 26 сентября Коллегия ЕЭК приняла решение оштрафовать ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) и ООО "ВИЗ-Сталь" и их руководителей, создавших дискриминационные условия для потребителей Казахстана и Беларуси, на сумму более 217 млн российских рублей за нарушение правил конкуренции.
При рассмотрении данного вопроса Коллегией ЕЭК было признано, что в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2016-го эти предприятия злоупотребляли доминирующим положением в сегменте электротехнической анизотропной стали, избирательно предоставляя неравные условия покупателям из стран союза, сообщила БЕЛТА.
"Это первое в практике ЕЭК решение, защищающее права потребителей и свободу конкуренции в ЕАЭС", - подчеркивали тогда в пресс-службе ЕЭК. ЕЭК в сентябре констатировала, что НЛМК и "ВИЗ-Сталь" нарушили подпункт 6 пункта 1 статьи 76 договора о ЕАЭС, предприняв действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС.
"С 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года эти предприятия, составляя группу лиц и являясь единым субъектом рынка в границах Беларуси, Казахстана и России, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали марок 3407, 3408, 3409 с долей рынка более 99,9%, - отмечалось в пресс-службе ЕЭК.
"При реализации этих марок стали потребителям Беларуси и Казахстана предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены - ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к повышению отпускной стоимости. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог достигать 23% от базовой установленной цены".
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