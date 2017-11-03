Четыре района Беларуси отчитались о ста тысячах тонн молока

За девять месяцев этого года свыше 100 тыс. тонн молока получили хозяйства четырех районов Беларуси – Пружанского, Слуцкого, Гродненского и Пинского.

Сырьевая зона для французского Danone, Пружанского молочного комбината и “Савушкина продукта” – Пружанский район – произвел 164,4 тыс. тонн молока, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам января-сентября 2017 года.

Следом за ним расположились Слуцкий (129,5 тыс. тонн), Гродненский (125,7 тыс. тонн) и Пинский (101,6 тыс. тонн) районы. Несвижский район очуился в шаге от этого рубежа – 99,96 тыс. тонн.

Во всех них производство молока росло выше среднего по республике. Средний прирост составил 3%, за девять месяцев хозяйства Беларуси надоили 5,3 млн тонн белорусского белого золота.

Лидером традиционно является Минская область (1,3 млн тонн), далее следуют Брестчина (1,16 млн тонн), Гродненская (887,6 тыс. тонн), Гомельская (809,9 тыс. тонн), Витебская (580,5 тыс. тонн) и Могилевская (565,7 тыс. тонн) области.

Только по Витебской области объемы производства молока были ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года – на 1,7%.

Хуже, чем в прошлом году были результаты в Минском, Островецком, Волковысском, Верхнедвинском и еще 28 районах Беларуси.