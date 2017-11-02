Экспорт Белнефтехима вырос на 17 процентов

Концерн «Белнефтехим» нарастил экспорт товаров на 17,1 %, произвел промышленную продукцию на 13,17 млрд белорусских рублей за январь-сентябрь 2017 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко. На заседании совета концерна "Белнефтехим" подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций отрасли за 9 месяцев.

Экспортировано товаров на 5,6 млрд долларов, или 117,1% к январю-сентябрю 2016-го. Обеспечен рост экспорта химической и нефтехимической продукции на 11,2%. В результате мер по наращиванию экспортных поставок на маржинальные рынки, консолидации функций отраслевой товаропроводящей сети и стабилизации российского рубля большинство организаций химической отрасли обеспечили значительный рост экспортных продаж в стоимостном выражении.

Сальдо внешней торговли товарами положительное. Экспорт услуг за отчетный период ожидается на уровне 117,2%. За январь-сентябрь организации концерна произвели промышленную продукцию в фактических ценах на 13,17 млрд долларов, что составило 111,6% к соответствующему периоду 2016 года.

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 95,5% к уровню января-сентября 2016 года, что обусловлено графиком переработки нефти на белорусских НПЗ. За девять месяцев добыто 1 млн 236 тыс. т нефти (рост на 0,2%).

В Год науки удельный вес инновационной продукции составил почти половину (47%) в общем объеме отгруженной продукции концерна. По словам Марины Костюченко, на постоянном контроле концерна находится вопрос об исполнении контрагентами обязательств по расчетам. Доля концерна в общей дебиторской задолженности республики снизилась до 3,8%.

Организации концерна использовали более 1,014 млрд белоруских рублей инвестиций в основной капитал. В январе-сентябре в стадии строительства находились 185 объектов, из них сдано 57 объектов.

Реализация проектов, включенных в госпрограмму инновационного развития до 2020 года, продолжается на "Белшине" (создание нового производства цельнометаллокордных шин), "Нафтане" (строительство комплекса замедленного коксования нефтяных остатков), "Гродно Азоте" (строительство азотного комплекса). Среднемесячная зарплата за январь-сентябрь составила в целом по концерну 1 тыс. 96,4 белорусских рублей.

Советом концерна рассмотрены отчеты руководителей ряда организаций "Белнефтехима" о работе по снижению себестоимости продукции, выполнению поручений и распоряжений главы государства и правительства, сообщила БЕЛТА.

Для повышения эффективности отраслевого взаимодействия и выработки единых подходов к решению проблемных вопросов по реализации готовой продукции, обеспечению сырьем и вспомогательными материалами создан совет коммерческих директоров концерна "Белнефтехим".

Кроме того, рассмотрены результаты работы отраслевой товаропроводящей сети. Утверждено положение о системе управления деятельностью субъектов отраслевой товаропроводящей сети "Белнефтехима" и коммерческой деятельностью организаций концерна.