«Белавиа» продлила сертификат IATA до 2019 года

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подтвердила статус «Белавиа» как соответствующей требованиям стандартов эксплуатационной безопасности до 2019 года.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) продлила "Белавиа" срок действия сертификата по программе аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний IOSA до 2 ноября 2019 года.

Специалисты "Белавиа" уточнили, что продление сертификата подтверждает статус авиакомпании как соответствующей требованиям стандартов эксплуатационной безопасности IATA, сообщила БЕЛТА.

"В течение двух предыдущих лет "Белавиа" продолжила внедрение систем управления безопасностью полетов и авиационной безопасностью на уровне всей организации, совершенствование системы менеджмента качества, выполнила комплекс мероприятий по повышению уровня обслуживания пассажиров. Перевозчик на системной основе обеспечивает безопасность полетов и стремится к постоянному улучшению качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, грузов и почты", - подчеркнули в "Белавиа".

Наличие сертификата IOSA подтверждает использование авиакомпанией передовых международных авиационных стандартов в области эксплуатационной безопасности и дает потенциал к расширению сотрудничества с ведущими авиакомпаниями мира, упрощает выход на новые рынки.



