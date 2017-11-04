Правительство в два раза сократило перечь ОАО, где государство имеет преимущественное право на акции

Вместо 27 открытый акционерных обществ, где облисполкомы и Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение акций, в соответствующем перечне осталось только 13 обществ.

Соответствующие изменения внесены постановлением Совета Министров Беларуси №819 от 1 ноября 2017 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Согласно постановлению, в настоящее время в перечни включены 13 акционерных обществ, а 14 организаций по предложениям облисполкомов и Минского горисполкома из них исключены", - сказали в пресс-службе.

Из перечней исключены ОАО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" в Бресте, ОАО "Гроднорайагросервис", ОАО "Щучинагрохимсервис", ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин", ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", ОАО "Завод Промбурвод", СП ЗАО "Милавица", МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч". В собственности Минска находятся акции ОАО "Белгалантерея" (35,3%), ОАО "Минбакалеяторг" (30,2%), ОАО "Белхозторг" (30,4%), ОАО "Обувьторг" (20,4%), ОАО "Трикотажторг" (31,3%) и ОАО "Торгодежда" (26,8%).

"Эти общества являются оптовыми базами, которые создавались в целях пополнения и перераспределения запасов продовольственных и непродовольственных товаров между организациями города. В настоящее время наполнение потребительского рынка товарами осуществляется в основном по прямым договорам с поставщиками. В связи с этим указанные общества Минским горисполкомом предложено исключить из перечня", - пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что сокращение перечней хозяйственных обществ, на приобретение акций которых облисполкомы и Минский горисполком имеют преимущественное право, и снятие ограничений на обращение их акций будет способствовать повышению эффективности использования средств местных бюджетов и расширению свободной купли-продажи акций в соответствии с законодательством.