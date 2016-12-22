Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в продолжении «Вия»
Культура
31 октября 2016
АА
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сыграет одну из ролей в сиквеле Олега Степченко «Вий» – «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски», сообщила пресс-служба продюсера фильма Глеба Фетисова.
фото: echospb.ru
«Съемки с участием Шварценеггера проходят в Китае. Вместе с ним в фильме «Вий-2» снимается и другая звезда Голливуда – Джеки Чан», – передает РИА «Новости» сообщение продюсера.
«В фильме «Вий-2» задействованы лучшие китайские актеры: Синтхун Яо, братья Лю, Чжан Лансинь (чемпионка Китая по тхэквондо 2004 года). Кроме того, самое активное участие в создании ленты принимает Джеки Чан и его компания Jackie Chan JCE, отвечающая за китайский блок съемок», – рассказал продюсер картины Алексей Петрухин.
Главную роль путешественника Джонатана Грина исполнит британский актер Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш»).
По сюжету картины, английский путешественник Джонатан Грин, получив от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, попадает в Китай.
Первый фильм «Вий 3D», снятый Степченко по мотивам знаменитой повести Николая Гоголя, вышел на экраны зимой 2014 года. Премьера совместного российско-китайского фильма «Вий-2: Путешествие в Китай» ожидается в начале 2017 года.
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