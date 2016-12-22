В «Евровидении-2017» примут участие 43 страны

В песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, примут участие 43 страны. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Такое же число участников было на конкурсах 2008-го и 2011-го годов. Более 43 стран в «Евровидении» никогда не участвовало.

В «Евровидении-2017» вновь появятся Румыния и Португалия, которые отсутствовали в прошлом году. Конкурс пропустит Босния и Герцеговина, в которой проходит реструктуризация национальной телекомпании, сообщают Naviny.by.

Все страны-участницы конкурса «Евровидение-2017»: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан,Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания.

Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая 2017 года.