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Умер самый известный советский клоун Олег Попов

Культура

02 ноября 2016

АА

Клоун Олег Попов скончался на 87-м году жизни.

Умер самый известный советский клоун Олег Попов

sovsibir.ru

Об этом сообщает в среду, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на народного артиста России Эдгарда Запашного.

«Олег Попов скончался. Мне только что позвонил гендиректор "Росгосцирка" Дмитрий Иванов и сообщил об этом», — сказал Запашный.

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