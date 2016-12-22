Умер самый известный советский клоун Олег Попов
02 ноября 2016
Клоун Олег Попов скончался на 87-м году жизни.
sovsibir.ru
Об этом сообщает в среду, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на народного артиста России Эдгарда Запашного.
«Олег Попов скончался. Мне только что позвонил гендиректор "Росгосцирка" Дмитрий Иванов и сообщил об этом», — сказал Запашный.
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