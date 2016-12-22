Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц мира

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире, который на этот раз возглавила американская исполнительница 26-летняя Тейлор Свифт, заработавшая за год 170 млн долларов.

В прошлом году Свифт в почетном списке Forbes была на втором месте с годовым заработком в 80 млн долларов. На этот раз лидерство обеспечил ей концертный тур «1989», стартовавший в мае 2015 года. Общая выручка от концертов Свифт превысила 250 млн долларов. Из них 200 млн долларов заработаны только в США, где певице удалось по этому показателю превзойти рекорд Rolling Stones. Кроме того, было продано более 3 млн пластинок Свифт. Также существенный вклад в доход певицы принесли ее гонорары за рекламу диетической Coke, продукции Apple и обуви Keds.

Второе место в рейтинге 2016 года заняла 28-летняя британская певица Адель, заработавшая за год 80,5 млн долларов благодаря самому продаваемому в 2015 году в мире альбому «25». Замкнула первую тройку рейтинга Forbes неувядающая Мадонна (58 лет), годовой доход которой составил 76,5 млн долларов из-за успешного тура Rebel Heart, общая выручка от которого превысила 170 млн долларов.

Вслед за Мадонной в списке Forbes оказалась 28-летняя Рианна, (75 млн) и 35-летняя Бейонсе (54 млн долларов).

Лидер прошлогоднего рейтинга 32-летняя певица Кэти Перри оказалась на этот раз на шестом месте с годовым доходом в 41 млн долларов. Прошлый год был для нее гораздо более прибыльным (135 млн), благодаря коммерческому успеху тура Prismatic World Tour.

В топ-10 рейтинга попали также 47-летняя Дженнифер Лопес (39,5 млн долларов), 34-летняя Бритни Спирс (30,5 млн долларов), 51-летняя канадская певица Шанайя Твейн (27,5 млн долларов) и ее соотечественница 48-летняя Селин Дион (27 млн долларов).

Из рейтинга самых высокооплачиваемых женщин из мира музыки Forbes на этот раз выпали такие знаменитости, как 30-летняя Леди Гага (в прошлом году она входила в топ-10 с доходом в 59 млн долларов) и 46-летняя Мэрайя Кэри (27 млн долларов).