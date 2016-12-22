В Минске стартовал международный кинофестиваль "Лістапад"

Фестивальные показы будут идти на шести площадках. Всего будет продемонстрировано 159 картин из 45 стран, сообщает БелаПАН.

В конкурсе будут участвовать 83 фильма. Председателем жюри основного конкурса игрового кино стал грузинский режиссер, сценарист и продюсер Заза Урушадзе.



Закроет кинофорум биографическая лента Анджея Вайды "Остаточные изображения" о художнике Владиславе Стржеминском. Филь будет показан 11 ноября.



В этом году судьба очередного "Лістапада" долго оставалась неясной из-за нехватки финансирования. Но в конце концов с помощью госсредств вопрос был решен.



Однако медийных гостей на фестивале будет все же меньше, чем обычно.