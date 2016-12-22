Наталья Кочанова займется белорусскими красавицами

Правительство создало постоянно действующий огркомитет по подготовке и проведению Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“, который возглавила заместитель премьер-министра Наталья Кочанова.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2016 № 898, согласно которому создан постоянно действующий организационный комитет по подготовке и проведению Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“.
Возглавляет организационный комитет заместитель премьер-министра Республики Беларуси Наталья Кочанова. Заместителями председателя оргкомитета являются министр культуры Борис Светлов и председатель правления ЗАО ”Второй национальный телеканал“ Григорий Кисель.
В состав оргкомитета также вошли представители министерств информации, образования, спорта и туризма, облисполкомов и Минского горисполкома, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, центра ”Национальная школа красоты“, Федерации профсоюзов Беларуси, общественных объединений ”Белорусский республиканский союз молодежи“ и ”Белорусский союз женщин“.
Организационному комитету поручено до 1 января 2017 г. обеспечить утверждение положения о проведении Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 1997 г. № 33 ”Аб фондзе па правядзенню нацыянальнага конкурсу ”Міс Беларусь“ признано утратившим силу, сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.
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