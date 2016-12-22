Жюри «Лістапада» объявило победителей конкурса национальных киношкол

Приз «За лучший фильм конкурса молодого документального кино» получила израильская лента «Мой друг, Янив» режиссера Мааяна Шварца (школа аудио- и визуальных искусств «Сапир»), пишет БелаПАН.

Картина рассказывает о десятилетних отношениях режиссера с его другом Янивом. Не так давно Янив поделился своей сокровенной мечтой — он хочет уйти из дома и впервые стать независимым человеком. Этот полный юмора фильм бросает вызов представлениям о том, что делает людей по-настоящему живыми и дает понять, что жизнь — это борьба между нашими желаниями и решимостью их добиваться, между телом и духом, между беспомощностью и оптимизмом.

Дипломом за способность автора создавать и поддерживать особую атмосферу фильма награжден белорусский режиссер Егор Бяков (Белорусская государственная академия искусств) и его 12-минутная картина «Успеть услышать тишину» — о человеке, который уехал жить на хутор, где нашел уединение и стал счастливым.

Наградой за лучшую операторскую работу отмечен фильм «Огонь» выпускницы Московской школы нового кино Надежды Захаровой. Это маленькие истории, сменяющие друг друга через возникающий изнутри визуальный образ: поэт читает стихи через зарешеченное окно, монгольская девочка зажигает огонь в печи, с силой дует на пламя, создавая звук, подобный волчьему вою в степи. Как и огонь, фильм вырастает из самого себя, из особого ритма монтажа.



Диплом за особенного протагониста и способность режиссера показать его историю вручили украинской картине «Дом» Анны Корж (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого).

Диплом за творческий подход и развитие форм рассказа присужден Международной киношколе Doc Nomads.

Конкурс национальных киношкол проводится в рамках «Лістапада» уже пятый год подряд, за это время в нем приняли участие выпускники киношкол из более чем 10 стран. Работы конкурсантов оценивали Ален Флешер (Франция), Дорота Лех (Канада) и Галина Адамович (Беларусь).

Минский международный кинофестиваль «Лістапад», который в этом году проходит с 4 по 11 ноября, проводится с 1994 года. Учрежден Министерством культуры и Минским горисполкомом при содействии Белтелерадиокомпании, киностудии «Беларусьфильм» и Белорусского союза кинематографистов. Организатором традиционно выступает Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».