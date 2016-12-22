Концепция празднования Дня белорусской письменности в Полоцке должна быть готова в январе

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова распорядилась уже к январю подготовить концепцию празднования Дня белорусской письменности в Полоцке.

День белорусской письменности - 2017 должен стать знаковым событием, заявила заседании национального оргкомитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Полоцке Наталья Кочанова. По ее словам, День белорусской письменности будущего года особенный, поскольку это год 500-летия белорусского книгопечатания и год 1155-летия города Полоцка.

"Эти два события должны быть основополагающими в концепции Дня белорусской письменности", - сказала она.

Сегодня на заседании оргкомитета в Минске определены задачи для ведомств по подготовке масштабного праздника, который предлагается открыть в субботу 3 сентября.

"Не совсем правильно, когда, открыв утром в воскресенье праздник, уже вечером мы его закрываем. Это должно быть продолжительное мероприятие", - считает Наталья Кочанова.

На празднике, который продлится в течение двух дней, будут присутствовать не только местные жители, но и жители Новополоцка, множество гостей. Ключевая концепция праздника должна быть подготовлена в январе будущего года, сказала вице-премьер.

Полоцк уже не один раз принимал День белорусской письменности.

Наталья Кочанова также отметила, что в нынешнем году День белорусской письменности в Рогачеве прошел на высоком уровне: организованы новые проекты, прошел ряд интересных мероприятий, сделано многое по благоустройству города, который принимал праздник.