«Крама» — болезнь длиной в 25 лет

Уже в самом начале пути этому коллективу был поставлен абсолютно точный диагноз, который позже утвердился в названии одной из песен: «Хворы на рок-н-рол».

Возникнув на основе группы «Рокіс», участники «Крамы» не только сразу твёрдо и уверенно определились со стилем музыки блюз-рок, но и недолго раздумывали над названием. Потому как сама жизнь занималась продвижением команды: бесплатная реклама названия и сейчас встречается чуть ли не на каждом шагу.

Думаю, что определяющим для «Крамы» стал 1994 год. Громкая победа в конкурсе фестиваля «Поколение» в Москве повлекла за собой и победу на первой в Беларуси церемонии «Рок-коронации». Не все знают, что дебютный альбом «Крама» записывала с Александром Попроцким тайком в студии «Песняров», а альбом «Vodka on Ice» стал первой программой белорусского рока, тиражированной в Англии. В 2002 году с моей подачи «Крама» приехала в польский городок Рава-Мазовецкая для участия в гостевой программе фестиваля «Noc bluesowa». Один из моих коллег по жюри задержался у сцены. Послушав наших музыкантов, он сказал: «Не очень понимаю белорусский язык. Но звучит всё весьма основательно!» Можно припомнить ещё немало интересных и необычных эпизодов, связанных с этой группой: всё-таки за 25 лет произошло очень много разного. Не всегда, замечу, приятного. Но «Крама» жива, её песни знают, потому что многие из них, я уверен, уже вписались в историю отечественной популярной музыки.

Отметив это, я тут же задался вопросом: а какие из них я отобрал бы в десятку лучших, если бы мне вдруг довелось составлять такой вот «the best»? Впрочем, слово «лучшие» здесь как-то неуместное. Скорее, это будут песни любимые, ставшие таковыми по разным причинам, что и постараюсь ниже объяснить.

Итак, начинаю.

«Стэфка». Песня, изначально ставшая визитной карточной «Крамы». Сюжетная, весёлая, но с ощутимой грустинкой. Как я понимаю, сама она — уникальный во всей мировой рок-музыке случай, когда песня получила продолжение, поскольку через много лет на музыку легла новая история, связанная с той же героиней.

«Гомельскі вальс». Одна из пронзительных первых песен, темой которой стала катастрофа в Чернобыле. Логически верным шагом было приглашение для совместной её записи Анатолия Ярмоленко. Егор Хрусталёв снял клип, который даже попал однажды в эфир, но… Не знаю, кто и почему признал эту песню крамольной и распорядился закрыть для неё экраны телевизоров. Надеюсь, со временем имя «цензора» станет известно.

«Бяжы, хлопец». Безусловный хит! Когда он звучит на концертах, весь зал подпевает «Краме». Точно продуманная форма, заводной припев создают символ энергичного молодого человека, который осознаёт цель в жизни. И когда музыканты «Крамы» наладили сотрудничество с известным московским музыкантов Николаем Арутюновым, именно по его желанию песня была им выучена и исполнена на белорусском языке, от чего Николай, как я убедился, просто кайфовал.

«Што дапаможа нам». Песня из разряда принципиальных деклараций. Вполне возможно, что утверждение, будто панацеей во всех делах может быть только рок-н-ролл, звучит слегка натянуто, наивно. Но будем помнить, что музыка эта прежде всего адресована молодым, а посему понятна им и принимается как должное. Впрочем, кто будет против утверждения, что рок-н-ролл явно продолжает молодость?

«Chicago Nights». Мощно, умно, эмоционально сделанная песня! Дай Бог каждому коллективу иметь в своём репертуаре такой настоящий, заводной шлягер, готовый встряхнуть любую аудиторию при любых обстоятельствах! Блюз-рок в самом правдивом своём облике.

«Камэндант». История ведь не о каком-то конкретном человеке. Песня-обобщение, эдакий социологический срез. На самом деле «камэндантам» может быть и нахамившая тебе продавщица в «краме» J, и стоящий вроде бы на охране правопорядка служивый, для которого закон — пустой звук, и тот, кто запрещает клипы для показа. Все они живут исключительно для себя и начинают возмущаться только тогда, когда натыкаются на себе подобного.

«Гэй там, налівай!» Ни для кого не секрет, что специфические напитки сопровождают рок-н-ролл с самых первых его тактов. Но и обвинять «Краму» в излишнем пристрастии к горячительному не стоит. Впрочем, если прикинуть количество баррелей, употреблённых участниками группы за четверть века, можно только позавидовать их здоровью. А сама песня из тех, что чуть ли не обязательны на каждом концерте группы.

«Выпі са мной да дна». Вроде бы, это как продолжение темы. Но смысл песни не сводится к рядовому возлиянию из горлышка. Это ещё одно обобщение, обращение к традициям земли и предков. Вообще, во многих песнях «Крамы» присутствуют порой несколько смысловых уровней. Видимо, именно за счёт этого они и живучие, как тот «Стары сабака» (название одной из песен группы).

«Падае дождж». Прекрасная лирическая песня. Исповедь и философское размышление видевшего многое героя о сущности жизни. Также одна из чуть ли не обязательных песен в концертных программах.

«Хворы на рок-н-рол». Песня-лозунг. Как и всякий удачный лозунг, она проста и доходчива. Как и всякий удачный лозунг, она понятна сразу и так же сразу запоминается, весьма убедительно при этом излагая творческое кредо коллектива.

Такая вот десятка у меня сложилась. При этом прекрасно понимаю, что в ней могли быть и некоторые иные песни. И могла быть ещё одна не менее солидная десятка. И у каждого небезразличного к творчеству «Крамы» может сложиться свой список. Потому как есть из чего выбирать!

25 лет в жизни творческого коллектива — срок очень солидный. Ещё больший вес он имеет, когда его участники объединены общими идеей и целью, а не штатным расписанием и должностными окладами. В этом смысле биография «Крамы» может быть прекрасным учебным пособием для тех молодых музыкантов, большинство из которых пойти дальше дебютного альбома не находят ни сил, ни желания…

И в конце хочется припомнить по возможности всех тех людей, которые имели прямое отношение к «Краме» на протяжении всех 25 лет.

Игорь Ворошкевич — гитара, гармоника, вокал, Сергей Труханович, Илья Шевчик, Аркадий Юшин, Александр Соловьёв, Александр Газизов — гитары, Руслан Правда, Юрий Федюк, Александр Ванкевич — бас-гитара, Андрей Леончик, Владимир Гавриленко — клавишные, Сергей Кныш, Анатолий Горбач, Андрей Филатов, Игорь Москаленко, Андрей Терехович — барабаны, Александр Попроцкий, Андрей «Клаус» Белизяк — звукорежиссёры, Змицер Лукашук, Настасья Гулак — тексты. Очень надеюсь, что никого не забыл. Во время записей альбомов «Краме» помогали Игорь Сацевич, Александр Сапега, Виктор Молчанов, Леонид Веренич, Игорь Лютый и другие музыканты.

Отметим юбилей «Крамы» вместе!