Лукашенко распорядился выделить финансирование на творческие проекты
Культура
16 ноября 2016
АА
Из президентского фонда будет выделено около 250 долларов ряду учреждений культуры.
фото: vccagallery.blogspot.ruП
Финансирование получит Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник - на реставрацию и подготовку к экспонированию масляных росписей XVIII – XIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
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Государственному ансамблю танца дадут поддержку для создания и показа концертной программы «Спадчына» в рамках международной культурной акции «Беларускі дзень».
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