Лукашенко распорядился выделить финансирование на творческие проекты

Из президентского фонда будет выделено около 250 долларов ряду учреждений культуры.

Финансирование получит Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник - на реставрацию и подготовку к экспонированию масляных росписей XVIII – XIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.

Витебский центр современного искусства получит средства на создание новой интерактивной экспозиции музея Витебского народного художественного училища в честь 130-летия со дня рождения М.Шагала.

Государственному ансамблю танца дадут поддержку для создания и показа концертной программы «Спадчына» в рамках международной культурной акции «Беларускі дзень».

«Беларусьфильм» получит деньги на создание архивных копий фильмов «золотой коллекции» белорусского кинематографа в целях их широкого показа в Беларуси.

Гомельский цирк будет профинансирован с целью модернизацию светового оборудования для подготовки к Первому фестивалю циркового искусства Союзного государства в 2017 году.

Национальному академическому народному хору будут выделены средства на проведение мастер-классов и финального концерта республиканской акции «Хоровое Вече».