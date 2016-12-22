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Лукашенко распорядился выделить финансирование на творческие проекты

Культура

16 ноября 2016

АА

Из президентского фонда будет выделено около 250 долларов ряду учреждений культуры.

Лукашенко распорядился выделить финансирование на творческие проекты

фото: vccagallery.blogspot.ruП

Финансирование получит Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник -  на реставрацию и подготовку к экспонированию масляных росписей XVIII – XIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.

Витебский центр современного искусства получит средства на создание новой интерактивной экспозиции музея Витебского народного художественного училища в честь 130-летия со дня рождения М.Шагала.

Государственному ансамблю танца дадут поддержку для создания и показа концертной программы «Спадчына» в рамках международной культурной акции «Беларускі дзень».

 «Беларусьфильм» получит деньги на создание архивных копий фильмов «золотой коллекции» белорусского кинематографа в целях их широкого показа в Беларуси.

Гомельский цирк будет профинансирован с целью модернизацию светового оборудования для подготовки к Первому фестивалю циркового искусства Союзного государства в 2017 году.

Национальному академическому народному хору будут выделены средства на проведение мастер-классов и финального концерта республиканской акции «Хоровое Вече».

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