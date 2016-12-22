Светлана Алексиевич открывает интеллектуальный клуб в Минске

В качестве гостя с лекцией «Зло» в Минск приедет российская поэтесса, прозаик, переводчик, филолог и этнограф Ольга Седакова.

Светлана Алексиевич говорит, что не знает ей равных среди современных русских интеллектуалов, пишет tut.by.

«У Ольги очень четкое нравственное чутье, она умеет раньше других формулировать мысли и прогнозировать будущее. Еще лет 10 назад она организовала лекцию «Посредственность как социальная опасность», где уже тогда предсказала и путинизм, и то, что наверх вылезет обманутый и обозленный маленький человек. А виноваты в этом будут демократы», — рассказала Светлана Алексиевич.

Встречи в интеллектуальном клубе будут проходить каждый месяц. Светлана Алексиевич обещает, что проходных гостей не будет. Среди прочих нобелевский лауреат обещает привезти в Минск режиссера Александра Сокурова, политика и общественного деятеля России Ирину Хакамаду, ученого психолингвиста Татьяну Черниговскую.

«Мы будем держаться очень высокой планки гостей», — рассчитывает Светлана Алексиевич.

Первоначально писательница планировала открыть свой интеллектуальный клуб в начале осени, но на это просто не нашлось времени.

«Все затянулось, потому что у меня был очень трудный первый год после получения Нобелевской премии. За это время я посетила 17 стран: ездила не только по Европе, но была и в США, и в Китае, и в Колумбии, и в Бразилии. Поэтому мне просто физически было тяжело это сделать», — объяснила Светлана Алексиевич.

Нобелевский лауреат признается, что открытие клуба — это недешевое удовольствие, потому что все гости получают высокий гонорар. А бесплатно спикеры такого уровня выступают редко.

«Очень важно поднять разговор на высокую планку. Я на первой же встрече попрошу, чтобы в клубе не было никакой политической митинговости. Так мы ничего не добьемся. Важнее увидеть глубинные проблемы и нащупать тот фундамент, который поможет думающему человеку выжить. А такие люди у нас есть, но в последнее время интеллектуалы чувствуют себя маргиналами», — считает писательница.

Лекции будут бесплатными для слушателей. Единственное условие участия — заранее зарегистрироваться на мероприятие.

Напомним, недавно вышла книга интервью нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.