Что коллекционируют белорусские бизнесмены?

Кто из нас не пробовал коллекционировать? Марки, монеты, пивные пробки..? У большинства увлечение закончилось в детском возрасте, немногие продолжают заниматься этим, пополняя коллекции время от времени - в силу своих ресурсных возможностей. Другое дело, когда собирательство увлекает держателей этих ресурсов. Они могут позволить себе покупать ценные лоты и с эстетической целью, и с целью сбережения капитала. Стоимость уникальных составляющих их коллекций и самих коллекций может превышать десятки и сотни тысяч долларов.

«Ежедневник» и журнал «Бизнес-ревю» составили список обладателей самых интересных коллекций, собранных белорусскими бизнесменами.

В середине 1990-х одним из самых активных коллекционеров прослыл Валерий Жильцов. Владелец компании «Жильбел», которая специализировалась на пошиве форменной одежды для силовых структур Беларуси и ближнего зарубежья, собирал живопись. В 1991 году Валерий Жильцов открыл одну из первых частных галерей в стране «Жильбел» и на протяжении многих лет выставлял в ней картины из своего собрания белорусской живописи конца XX-начала XXI веков, а также работы белорусских художников. В середине 2000-х Валерий Жильцов был вынужден свернуть бизнес, галерея была закрыта, но он, проживая в настоящее время в Нью-Джерси, продолжает коллекционировать.

Инициативу у Жильцова в собирании произведений современных белорусских художников переняли несколько бизнесменов. Из них самую значительную и интересную коллекцию собрал совладелец Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» и генеральный директор Управляющей компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов. В его собрании – более 400 картин современных белорусских авангардистов.

«В 1990-х годах я стал покупать произведения живописи, которые мне нравились, эмоционально цепляли. Это были первые шаги на пути к большой коллекции. Надеюсь, что в далекой перспективе моя коллекция станет хорошей иллюстрацией процессов, которые происходили в белорусской живописи на рубеже XX- XXI”, - рассказывал о своем пути коллекционера бизнесмен.

В течение 2012 -2014 годов часть его собрания выставлялась в городах Беларуси, а также в Варшаве и Париже в рамках культурного проекта, организованного под эгидой «Зубр Капитал», Zabor.

В 2016 году Олег Хусаенов выставил крупнейшее в стране частное собрание картин на всеобщее бесплатное обозрение - в собственной онлайн-галерее XO.

На самую дорогую в Беларуси коллекцию претендует собрание ретроавтомобилей белорусского нефтяника Валерия Шумского («Юкола-нефть»). В конце 1990-х-начале 2000-х годов бизнесмен занимался торговлей автомобилями и с того периода у него сохранилось увлечение, которое в виде одной из крупнейших в СНГ коллекций ретро-автомобилей хранится в подвальном этаже белорусского офиса «Юколы» на улице Революционной. Ежегодно авто из коллекции принимают участие в организуемых Валерием Шумским парадах и пробегах раритетных автомобилей “Олдтаймер”. В его коллекцию входит, например, уникальный Ford Thunderbird 1956 года выпуска. У Шумского он белого цвета, а на розовом в свое время ездила Мерилин Монро. Также бизнесмен является обладателем Ford Model T, 1914, BMW Isetta, Chevrolet Impala (1963) и других раритетных автомобилей.

Валерий Шумский – обладатель другой, не менее ценной коллекции, - роковых артефактов. Также у него самая богатая коллекция в Беларуси виниловых пластинок. Часть коллекции – гитары, барабанные палочки, медиаторы, автографы, предметы одежды мировых звезд – находится в открытом им на той же улице Революционной клубе TNT Rock Club.

«Лично я впервые увидел представителей рока только в 1991-ом году. Тогда в Кремлевском дворце съездов выступала группа Uriah Heep, Status Quo и Deep Purple давали концерты на стадионе «Динамо». Незабываемые эмоции! А когда гитарист Мик Бокс стал со сцены разбрасывать медиаторы, то и мне достался один. Это был первый раритет из рок-мира, положившей начало моей нынешней коллекции», - рассказал Валерий Шумский в СМИ об истории своего увлечения.

Винил 1960-1970-х также коллекционирует владелец паркетной фабрики «Косвик» Владимир Яновский.

Сергей Костевич, основатель одной из крупнейших в регионе EMEA компаний по дистрибуции IT-продуктов ASBIS, начал создавать свою коллекцию в 2001 году.

«В 2001 году у меня родился второй сын, тогда я решил собирать вина урожая этого года», - пояснил причину увлечения бизнесмен.

В винном погребе Сергея Костевича собрано свыше 1 тыс. коллекционных бутылок из Франции, Италии, Чили, а также из Кипра, где сейчас находится офис ASBIS.

В отличие от Хусаенова и Шумского один из самых богатых бизнесменов Беларуси Павел Топузидис не выставляет напоказ свое собрание. У него оно состоит из советского фарфора и значков.

«Я коллекционирую советский фарфор. В собрании есть вещи изумительные, очень красивые. При этом меня вряд ли можно назвать настоящим коллекционером. Я ради пополнения коллекции не готов снять последнюю рубашку, не горят у меня глаза безумной страстью, когда все в жизни вращается вокруг собирательства. Истинный собиратель о цене вещи не задумывается”, - по-деловому рассказал в СМИ о своем увлечении совладелец сети “Корона” и табачной фабрики “Табак-Инвест”.