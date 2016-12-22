Латушко: Выставка «От Лиссабона через Минск до Владивостока» - вклад в развитие белорусского туризма

Проведение арт–проекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока» окажет положительное влияние на туристический бизнес в стране, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.

Международная выставочная экспозиция современной живописи «От Лиссабона через Минск до Владивостока» состоится в Минске в художественной галерее имени народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Арт–проект пройдет с 22 декабря 2016 года по 5 февраля 2017 года.

На выставке будет представлено 80 работ современных художников самой разной стилистической направленности из 25 стран Европы: Беларуси, России, Украины, Германии, Португалии, и т. д. Некоторые участники выставки в рамках арт–проекта посетят Беларусь и встретятся с ценителями современного искусства.

Инициаторами проекта выступили лауреат Государственной премии Республики Беларусь профессор Виктор Альшевский и Посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции считает, что данный проект является вкладом в развитие белорусского туризма и экономики страны в целом: "Культура - это фактор, который позволяет нам развивать туризм. Ведь в эти дни будут туристы из других государств, прежде всего, из РФ. Они тоже смогут познакомиться с этим проектом. Значит, мы создадим положительный имидж. В последующем они смогут приехать к нам. Мы намеренны, напечатать великолепный каталог. Этот каталог разойдется по всем странам мира через наши посольства, через художников, которые примут участие в выставке. Это опять же реклама нашей страны, которая будет создавать имидж, и привлекать людей приезжать в нашу страну. Поэтому здесь взаимосвязь абсолютная. Бизнес - это экономика, экономика завязана на культуре, культура завязана на туризме и круг замкнулся. И если мы это будем понимать, культура будет помогать бизнесу, считает дипломат.

Выставка состоится благодаря поддержке МИД Беларуси, его дипломатических представительств в странах Европы, Мингорисполкома и партнеров - собственников белорусского бизнеса, которые спонсировали проект на сумму в 36 тыс. рублей. Экспозиция пройдет под официальным патронатом Юнеско.

В рамках выставки запланированы различные культурные мероприятия: концерты исполнителей из стран участников выставки, детские мастер – классы и другие сюрпризы, приготовленные для гостей мероприятия.