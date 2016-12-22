Россия пообещала вкладывать в два раза больше Беларуси в совместные кинопроекты

Министерство культуры РФ готово вкладывать в съемки совместных с Беларусью фильмов два рубля на один белорусский рубль.

Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский на совместном заседании коллегий министерств культуры России и Беларуси в Санкт-Петербурге, пишет БЕЛТА.

"В любой проект, который мы совместно одобрим, два рубля будут идти от Минкультуры РФ на один рубль от Беларуси, - сказал Владимир Мединский. - Давайте рассмотрим эти проекты, не важно, кто это делает - сборная команда или сама Беларусь, или "Ленфильм" с Беларусью. Потом мы вместе будем получать доходы от проката. Идей много, это не обязательно должны быть исторические темы, интересно и про современную жизнь снять, мы вместе живем, вместе работаем".

Министр добавил, что, согласно последним данным, население Земли превысило 7,4 млрд человек. "И это все аудитория Голливуда, - отметил Владимир Мединский. - Мы пока пробиться на международные рынки не можем".

Он добавил, что пока некоторые российские фильмы пытаются завоевывать Китай, Европу, Америку. К примеру, по его словам, в США выходит российский "Дуэлянт", но того количества экранов, на которых появляется отечественное кино, пока явно недостаточно.

В связи с этим, продолжил министр, Россия прежде всего ориентируется на собственный рынок, на рынок Казахстана и Беларуси. "Украина, к сожалению, находится в тяжелом сейчас состоянии, рассчитывать на эти 50 млн человек мы не можем", - сказал Мединский.

Что касается сотрудничества с Беларусью, то, как отметил министр, не стоит "биться о стенку" и пытаться найти деньги в бюджете Союзного государства на производство совместных картин, надо использовать "механизм ручного управления", когда в создании ленты участвуют несколько стран, а также помогает бизнес и объявляется народный сбор средств.