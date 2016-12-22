В БГУ завершился международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар-2016 БДУ»

Кроме того, в эту страну улетели еще два приза.



Актер Итаи Чамма получил диплом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», а режиссер Яир Шерман стал лучшим в профессиональном конкурсе в номинации «Лучшая режиссура».



К слову, конкурс нынешнего года проходил в острой борьбе, и фаворит определился буквально в последний день фестиваля. Победителя выбрали зрители сразу же после спектакля «Вечный плакальщик».



Другие победы в номинациях жюри распределило следующим образом: «Лучшая сценография» – спектакль «Дом Бернарды Альбы» театра свободной пластики (Санкт-Петербург, Россия); «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая женская роль» присвоена артисткам театра БГУ «На балконе» (Беларусь) в спектакле «Великое переселение. Уроды» Илоне Дроздович и Марине Шантыр.



«Лучшая мужская роль» у Романа Шитько в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки» театрального проекта Андрея Савченко БГАИ (Беларусь), а «Лучшая режиссура» среди любительских театров у Сигне Николаева за спектакль «Начерно» театра Университета Латвии (Рига, Латвия).



В этом году участникам конкурсной программы присудили три специальных приза. От театральных критиков клуба фестиваля награжден эпизод «Белая роза» спектакля «Кто ты?» театра-студии «Коллаж» (Саратов, Россия).«За лучшую экспериментальную работу» награжден экспериментальный театр «Голова-Нога» Института журналистики БГУ за спектакль «Язык Х».



От медиапартнеров XIII Международного фестиваля студенческих театров «Тэатральны куфар-2016 БДУ» информационного агентства «Спутник Беларусь» артисты театра «HOME» (Чанша, Китай) получили подарки и диплом «За творческую целеустремленность».



Напомним, всего в фестивале БГУ приняли участие 23 коллектива из 14 стран: Беларуси, Израиля, Великобритании, Грузии, Китая, Латвии, Литвы, Марокко, Польши, России, Турции, Ирана, Узбекистана и Сербии. Впервые в конкурсе принимали участие детские театры из Беларуси, России и Китая. Правда, они шли вне конкурсной программы.



В жюри вошли мастера из Польши, Турции, Великобритании, Грузии, Украины, Беларуси. Они не только объективно оценивали спектакли, но и выступили с собственными мастер-классами.



Организатором мероприятия выступило управление по делам культуры БГУ, сообщает сайт Минобразования.



