Беларусь и Россия планируют снять сериал о главе советского МИД Громыко

Телесериал "Господин Нет" о легендарном дипломате-белорусе Андрее Громыко планируют снять Беларусь и Россия.

Об этом шла речь на совместном заседании коллегии министерств культуры Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Идея проекта принадлежит белорусской стороне, пишет sb.by.

ТРО Союзного государства сейчас изучает возможность создания сериала. По плану он будет состоять из 12-ти 50-минутных серий. Снимать будут на площадках "Беларусфильма" и "Ленфильма", а также в Вашингтоне и Лондоне. Оплатит проект бюджет Союзного государства.

Андрей Громыко - советский дипломат, в 1957-1985 годах - министр иностранных дел СССР. При ведении переговоров Громыко был настолько неуступчив, что иностранные коллеги называли его "Господином Нет".