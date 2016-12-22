Беларусь и Россия планируют снять сериал о главе советского МИД Громыко
Культура
05 декабря 2016
АА
Телесериал "Господин Нет" о легендарном дипломате-белорусе Андрее Громыко планируют снять Беларусь и Россия.
фото: sb.by
Об этом шла речь на совместном заседании коллегии министерств культуры Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Идея проекта принадлежит белорусской стороне, пишет sb.by.
ТРО Союзного государства сейчас изучает возможность создания сериала. По плану он будет состоять из 12-ти 50-минутных серий. Снимать будут на площадках "Беларусфильма" и "Ленфильма", а также в Вашингтоне и Лондоне. Оплатит проект бюджет Союзного государства.
Андрей Громыко - советский дипломат, в 1957-1985 годах - министр иностранных дел СССР. При ведении переговоров Громыко был настолько неуступчив, что иностранные коллеги называли его "Господином Нет".
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