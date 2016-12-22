Не оправдали. Forbes назвал самых переоцененных актеров

Американская звезда Джонни Депп второй год подряд по версии журнала Forbes самым переоцененным среди своих коллег.

На каждый потраченный на актера доллар Депп, по подсчетам издания, принес киностудиям лишь 2,8 доллара. На статистику при этом не повлиял недавний скандал между ним и бывшей женой артиста Эмбер Херд, обвинившей его в бытовом насилии. Причиной низкой рентабельности Деппа стал провалившийся в прокате фильм «Алиса в Зазеркалье».

Второе место занял Уилл Смит, вернувший издателям 5 долларов за каждый заработанный им доллар. На третьей строчке – Ченнинг Татум, вернувший 6 долларов с каждого уплаченного ему доллара.

Четвертая позиция у Уилла Феррелла (6,5 долларов), пятая – у Джорджа Клуни (6,7). Далее следуют Адам Сэндлер, Марк Уолберг, Леонардо ДиКаприо, Джулия Робертс и Брэдли Купер.

При создании рейтинга Forbes взял три последних главных релиза каждой из звезд и сравнил доходы от этих фильмов с гонорарами артистов.