Не оправдали. Forbes назвал самых переоцененных актеров
Культура
08 декабря 2016
АА
Американская звезда Джонни Депп второй год подряд по версии журнала Forbes самым переоцененным среди своих коллег.
фото: zimbio.com
На каждый потраченный на актера доллар Депп, по подсчетам издания, принес киностудиям лишь 2,8 доллара. На статистику при этом не повлиял недавний скандал между ним и бывшей женой артиста Эмбер Херд, обвинившей его в бытовом насилии. Причиной низкой рентабельности Деппа стал провалившийся в прокате фильм «Алиса в Зазеркалье».
Второе место занял Уилл Смит, вернувший издателям 5 долларов за каждый заработанный им доллар. На третьей строчке – Ченнинг Татум, вернувший 6 долларов с каждого уплаченного ему доллара.
Четвертая позиция у Уилла Феррелла (6,5 долларов), пятая – у Джорджа Клуни (6,7). Далее следуют Адам Сэндлер, Марк Уолберг, Леонардо ДиКаприо, Джулия Робертс и Брэдли Купер.
При создании рейтинга Forbes взял три последних главных релиза каждой из звезд и сравнил доходы от этих фильмов с гонорарами артистов.
Конец года для белорусского кинематографа всегда насыщен событиями. В ноябре Минск принимал гостей ежегодного кинофестиваля «Лістапад», в декабре белорусы отмечают национальный день кино, приуроченный к дате основания «Беларусьфильма».
Проведение арт–проекта «От Лиссабона через Минск до Владивостока» окажет положительное влияние на туристический бизнес в стране, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко.
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире, который на этот раз возглавила американская исполнительница 26-летняя Тейлор Свифт, заработавшая за год 170 млн долларов.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.