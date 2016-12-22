Беларусь отмечает 125-летие со дня рождения Максима Богдановича
Культура
09 декабря 2016
АА
Именно юбилей классика стал решающим фактом при определении 2016 года в Беларуси Годом культуры.
фото: ctv.by
Основные памятные мероприятия сегодня пройдут в Минске, сообщает Белтелерадиокомпания. Около 12 часов в крипту храма-памятника Всех святых заложат капсулу с землей с могилы поэта. В 14:00 у памятника Богдановичу начнется литературная акция – студенты, преподаватели и приглашенные гости будут читать произведения Богдановича. В 17:30 у монумента пройдет памятный митинг "Поклонись Максиму".
Поздравительное послание в связи со 125-летием классика направил и президент страны Александр Лукашенко.
"Его утонченные, непревзойденные стихи, которые отличаются мастерским использованием образно-выразительных средств, проникновением в духовный мир человека и высокой культурой слова, по праву признаны одной из вершин европейской поэзии ХХ века, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Своей деятельностью песняр заложил фундамент белорусской национальной эстетики, внес большой вклад в формирование литературного языка и становление патриотического сознания народа. Поэтому сегодня мы, граждане суверенного государства, должны ценить и сохранять то, ради чего работал наш именитый земляк, — историческую память, родное слово, крепкую страну".
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