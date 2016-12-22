Современные белорусские драмы: лучшие новинки

Конец года для белорусского кинематографа всегда насыщен событиями. В ноябре Минск принимал гостей ежегодного кинофестиваля «Лістапад», в декабре белорусы отмечают национальный день кино, приуроченный к дате основания «Беларусьфильма».

Эту кинофабрику все знают по знаменитым документальным и художественным фильмам советского периода. С названием киностудии в первую очередь ассоциируются Буратино и Красная Шапочка, но и серьезных драматических лент в Беларуси снято немало. «Часы остановились в полночь» или «Я родом из детства» — эти картины смотрели все. Какие драмы выпускает «Беларусьфильм» сегодня?

В постсоветский период белорусская студия продолжала снимать хорошие фильмы. «В августе 44-го…» посмотрели кинолюбители всего мира. Белорусские драмы на https://www.ivi.ru/movies/drama/by вы можете смотреть онлайн в хорошем качестве. Тематика Второй Мировой войны по-прежнему одна из важнейших для национального кинематографа. Это не всегда непосредственно события военных лет. Множество искалеченных фашистским нашествием судеб нашли свое отражение в историях, рассказывающих о последовавших за 1945 годом событиях. Хороший пример — фильм «Из ада в ад», повествующий о женщине, которая отдала ребенка в другую семью во время оккупации, а затем поставила себе цель отыскать и вернуть дочь.

Не только для этой героини ад не закончился с наступлением мирных лет. Фильм «Волки» — душераздирающая история политического заключенного, который провинился в глазах властей только тем, что посмел попасть в немецкий плен и выжить после этого. Направляясь по этапу через родную Беларусь, мужчина бежит от конвоя на хорошо знакомом полустанке. Фильм в первую очередь показывает, как война и советская идеология по-разному повлияли на людей. Кто-то из односельчан понимает, что он невиновен, и пытается помочь. Другие предпочитают оставаться глухими к доводам разума и устраивают настоящую травлю.

Драмы на современную тематику тоже снимают на «Беларусьфильме». Фильм «Код Каина» можно посмотреть на https://www.ivi.ru/watch/145058/description, это отличный пример драматического триллера с непрозрачным сценарием, хорошими спецэффектами и внушительным бюджетом. Любители психологических сюжетов, интриг, расследований не будут разочарованы.

Если вам понравилось профессиональное расследование журналистки, вокруг которого выстроен «Код Каина», не пропустите еще одну историю фаната своего дела — фильм «Озарение», рассказывающий о талантливом психотерапевте и ее необычном пациенте. Кто кого вылечит? Узнать ответ можно, посмотрев эту глубокую историю.