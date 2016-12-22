Поляки надеются заменить в Беларуси "Белсат" телеканалом Polonia

Польская сторона рассчитывает, что на смену «Белсату» придет польскоязычный канал Polonia, который белорусские власти позволят транслировать на территории всей страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя решение существенно сократить финансирование «Белсата», передает Тut.by со ссылкой на wPolityce.pl.

Министр отметил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны, и его «влияние на действительность скромное». «Телеканал подвергался гонениям, был маргинализован», — считает он.

«Альтернативой является то, что предлагают белорусы, вещание TVP Polonia на всей территории Беларуси. Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране, — заявил Ващиковский. — Они будут смотреть на Польшу, как мы „за коммуной“ смотрели на Запад», — уверен глава польского МИДа.

«Если мы получим подтверждение от белорусской стороны о трансляции TVP Polonia на значительной территории страны, это будет очень заманчивое предложение», — считает министр.

«Мы хотим, чтобы это телевидение также вещало в Беларуси. Этого ожидают поляки, которые живут в этой стране», — заявил Ващиковский.

При этом он заверил, что белорусская редакция не будет закрыта, а у нынешнего директора «Белсата» Агнешки Ромашевской есть предложение занять высокий пост на TVP Polonia. У журналистов белорусской редакции также будет возможность работать дальше: они смогут заниматься интернет-порталом и готовить материалы для TVP Polonia. Он также заявил, что белорусским сотрудникам Белсата окажут поддержку, но отметил, что нужно позаботиться об экономии.

«У нас есть обязательства перед мировым сообществом увеличивать помощь сирийским беженцам. Мы должны заняться этими несчастными, пережившими бои в Алеппо», — сказал Ващиковский.

О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в конце прошлой недели.

Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат».

TVP Polonia — международный канал Польского телевидения. Телеканал создан при поддержке польского МИДа и вещает из Варшавы. TVP Polonia предназначен для представителей польской диаспоры в других странах.