Юбилейный концерт «Народного альбома» выложен в интернет
ЕЖЕДНЕВНИК, 03 января 2017
В интернете состоялась премьера видеоверсии юбилейного концерта проекта «Народны альбом», возрожденного по инициативе телеканала «Белсат» и показанного в эфире в новогоднюю ночь.
Теперь все желающие могут оценить 27 классических песен в обновленных аранжировках и масштабном визуальном воплощении.
Концерт «Народны альбом. 20 гадоў» состоялся в начале сентября в Белостоке, билеты на него разошлись за два часа. В создании юбилейной версии проекта принимали участие Лявон Вольский, Михал Анемподистов, Змитер Войтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров, Сергей Ахрамович, а также свежие силы в лице музыкантов Apple Tea, духовой секции, бэк-вокалистов, актеров второго плана. Помимо этого в интернет выложен документальный фильм «Ненаўмысны шэдэўр», который рассказывает о создании проекта.
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