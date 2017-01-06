20 самых продаваемых книг в жанре нон-фикшн в 2016 году

Топ продаж нон-фикшн, составленный по итогам года в России, отчетливо демонстрирует, что кризис в стране все еще не закончился. Хотя книг стали покупать больше, в первой 20-ке (и даже 30-ке) нет ни одной книги о еде или путешествиях. Люди беспокоятся о своем здоровье, ищут рецепты счастья, хотят работать в организации будущего, немного занимаются саморазвитием и снимают стресс с помощью творчества и рукоделия. Художественные блокноты и раскраски-антистресс не входят в рейтинг нон-фикшн книг, иначе вся первая пятерка состояла бы только из них. Читатели в два раза чаще, чем в прошлом году покупали блокнот Кэри Смит «Уничтожь меня» (549 086 за 2016 год) и активно раскрашивали «Зачарованный лес» Джоанны Бэсфорд (97 204 за 2016 год) пишет Forbes.ru.

В топ вошли книги:

1.Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами».

В Германии научно-популярная книжка молодого микробиолога успела наделать шума — дотошные немцы купили уже двести с лишним тысяч экземпляров. Видимо потому, что молодой микробиолог из Франкфурта пишет о кишечнике не просто интересно с научной точки зрения, но и увлекательно, с юмором и некоторым кокетством. Есть ли у микробов социальные сети, кому в организме в десять вечера отчаянно хочется гамбургер, для чего сальмонеллам шляпки и как осы превратились из плотоядных насекомых в вегетарианцев. Джулия Эндерс не боится нестандартных сравнений и провокационных вопросов и не чурается самых деликатных тем. Она пишет о кишечнике как об отдельной экосистеме внутри организма: последовательно и довольно подробно рассказывает, как он устроен и как функционирует, как работает его «мозг» и «нервная система» и что вообще нужно кишечнику, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Джулия показывает, насколько сильно весь наш организм зависит от того, что происходит в извилистых лабиринтах «самого очаровательного органа». Именно там находится около 80% иммунитета, по бактериальному составу кишечника можно определить возраст человека, телосложение и регион проживания и многое другое. Существуют кишечные бактерии, притупляющие чувство страха и инстинкт самосохранения, есть такие, которые провоцируют возникновение психических заболеваний. В общей сложности бактерии, отвечающие за баланс внутренней микрофлоры весят около двух килограммов и влияние их колоссально. Эндерс не просто объясняет, почему параллельно с антибиотиками надо пить пробиотики. Она рассказывает, поясняет и демонстрирует на схемах и рисунках всё: от процесса еды и переваривания пищи до влияния работы кишечника на настроение, вес и психическое здоровье человека.

В многочисленных отзывах на «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс читатели чаще всего пишут, что теперь им не хватает подобной книги про сердце, печень и другие органы.

2. Борис Акунин «История Российского государства. Семнадцатый век»

Борис Акунин и его читатели проделывают этот кульбит не первый раз: книга, вышедшая в конце ноября, уже попадала в итоговые топы продаж. Но раньше речь шла о романах об Эрасте Фандорине, теперь читатели переключились на историю в изложении популярного писателя (в 2014 году книга Акунина «Часть Азии. История Российского государства. Ордынский период» возглавляла топ продаж нон-фикшн). Сейчас в сети «Читай-город» и на сайте pro-books.ru в тройке лидеров значится прошлогодний том акунинской истории российского государства, но в столице уже активно читают о веке семнадцатом.

Семнадцатый век Акунину представляется потерянным временем, когда страна топталась на месте. Он пытается проанализировать события, которые привели к Смуте, самому масштабному кризису государственности до начала ХХ века. Кто такие самозванцы, почему они получали такую поддержку народа? Какое отношение Лжедмитрий имел к Отрепьевым, какие последствия имело восстание Болотникова и какие события привели к присоединению Украины? Борис Акунин с подробно пишет обо всем, что его интересует в российской истории, поскольку считает, что именно в XVII веке нужно искать корни некоторых острых проблем, которые и сейчас остаются нерешенными. Но важно все-таки помнить, что Борис Акунин, в первую очередь, писатель. И достоверность его исторических романов и мастерское владение словом не делают Акунина автоматически Карамзиным и Ключевским.

3. Джефф Сазерленд «SCRUM. Революционный метод управления проектами»

«Scrum», то есть «схватка» — это спортивный термин из регби, метод командной игры, позволяющий завладеть мячом и вести его по полю. Для «схватки» нужны слаженность, единство намерений и четкое понимание цели, то есть это практически идеальная модель полного взаимодействия всех членов команды.

20 лет назад Джефф Сазерленд, советник венчурного фонда OpenView Venture Partners, разработал собственную методику управления задачами, основанную на командном подходе, которую назвал Scrum. Он пытался бороться с основными недостатками классического управления проектами: большим командам редко удается работать слаженно, эффективно и быстро, в итоге части команды выполняют противоречащие друг другу задачи или дублируют их, а значительная часть планов не выполняется. Сазерленд предложил работу небольшими группами (7+/- 2) и несколько приемов, которые позволяют наглядно видеть работу над проектами.

Методология, которая создавалась для разработчиков программного обеспечения, довольно быстро доказала свою состоятельность. И стало ясно, что Scrum можно адаптировать для финансов, здравоохранения, высшего образования, телекоммуникаций, для любых сложных проектов в любой отрасли. Кроме того базовые принципы Scrum подходят для индивидуального планирования, помогая больше успевать при меньших затратах времени и ресурсов.

«SCRUM. Революционный метод управления проектами» входит в топ-10 Amazon.com в разделе «Тайм-менеджмент» и метод Сазерленда многие одобряют. Например, Адам Мессингер, технический директор компании Twitter: «На протяжении всей карьеры я применяю методологию Scrum и считаю, что это лучший способ взаимодействия с небольшими командами». Надо сказать, в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» тоже внедрили методику Scrum, и это, судя по всему, работает. Во всяком случае 21 декабря в фейсбуке гендиректора издательства Артема Степанова появилась запись: «Сегодня для МИФа особый день. Сегодня МИФ сделал свой первый миллиард выручки. Сегодня МИФ стал Большим». Кстати, в прошлом году лидером продаж МИФа была книга Федора Конюхова с двадцатью тысячами проданных экземпляров , у книги Сазерленда покупателей значительно больше.

4. Фредерик Лалу «Открывая организации будущего»

Еще одна книга об эффективной работе организаций от профессионала, который готов делится наработками. Фредерик Лалу — бывший партнер McKinsey & Company, обладатель степени MBA, востребованный бизнес-консультант и коуч. Он много лет исследовал конструкции и способы управления организациями и считает, что руководителям компаний пора перейти к принципиально новым моделям, которые он определяет как «организации будущего». «Открывая организации будущего» — авторский взгляд на спиральную динамику и трансформацию культуры компании с помощью отношения к целям, миссии и ответственности.

В первой части книги Лалу дает масштабный обзор эволюции организационных парадигм и составляет собственную цветную уровневую классификацию, чтобы отделить организации будущего от других. А дальше начал искать организации верхнего (бирюзового) уровня, достаточно многочисленные (от 100 человек) и долго существующие (более 5 лет). И Лалу нашел немало реальных примеров организаций, которые работают по-новому(преимущественно в производственных отраслях, включая металлургию, электроэнергетику и т.д.). Собственно их сравнительное описание во второй части книги позволило Лалу понять, как устроены организации нового типа и как они работают изо дня в день. Он рассматривает и оценивает практики принятия решений, в том числе во время кризисов, координацию между командами, возможность для сотрудников специализироваться в роли экспертов, процедуры инициации и разрешения конфликтов, критерии оценки эффективности и многое другое. И в третьей части Фредерик Лалу формулирует необходимые условия для создания более продуктивной организационной модели. И отвечает на вопросы, что нужно, чтобы организация начала работать по-новому, можно ли трансформировать уже существующие организации? Если да, то как? И на что в конечном итоге компании стоит рассчитывать.

5. Генри Марш «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии»

«Среди врачей нет героев, есть просто люди, ежедневно бросающие вызов сами себе».

Генри Марш — всемирно известный нейрохирург, командор ордена Британской империи. В хирургию он пришел поздно, после тридцати (до этого изучал в Оксфорде экономику в угоду отцу), но за много лет в профессии провел тысячи успешных операций на головном и спинном мозге и вырастил не одно поколение опытных хирургов. Именно Марш первым провёл операцию на головном мозге под местной анестезией. В фильме «Английский хирург» (премия «Эмми» 2007г.) можно увидеть, как оперирует Генри Марш, и услышать его размышления о профессии.

«Мозг – загадка природы, которая кажется мне не менее великой, чем звезды в ночном небе и вся Вселенная вокруг нас. Операция была грациозной, искусной, опасной и исполненной глубочайшего смысла. «Разве может какая-нибудь другая профессия, – подумал я, – сравниться в точности с работой нейрохирурга?» Появилось странное ощущение, будто я отыскал то, чем хотел заниматься всегда, пусть даже и осознал это только сейчас. Это была любовь с первого взгляда». Книгу «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» Генри Марш написал в 2014 году, когда вышел на пенсию. Всю жизнь он вел дневники, в которых размышлял, каково это — быть ответственным за жизнь и здоровье другого человека? Тем более, в случае с нейрохирургией в руках врача оказывается и личность пациента, его интеллект и вообще способность мыслить и творить, грустить и радоваться. Как помочь и при этом не навредить, где эта хрупкая грань и как ее нащупать? Что значит для пациента и врача надежда? И как найти слова для разговора о сражении, которое ты проиграл? «Не навреди» — это честные ответы опытнейшего хирурга на все эти вопросы, выросшие из дневниковых записей, многолетних размышлений и колоссального опыта.

Издатели думали, что книга о буднях нейрохирурга будет интересна лишь медикам и делали ставку на имя Генри Марша и студентов медицинских факультетов. Однако «Не навреди» мгновенно стала бестселлером — за несколько месяцев в Британии было продано 170 тысяч экземпляров. Книга Генри Марша вошла в список бестселлеров The New York Times и переведена на 17 языков.

6. Ник Вуйчич «Безграничность. 50 уроков, которые сделают тебя возмутительно счастливым»

Ник Вуйчич продолжает вдохновлять людей и напоминать о том, что счастье в наших руках. Видимо, когда об этом говорит человек, родившийся без рук и ног, простые слова «будь сильным», «будь счастливым» имеют особое значение. Когда Ник родился, на взгляд обывателя, ни о каком счастье ему не стоило и мечтать. В жестоком мире человек без конечностей, с подобием стопы с двумя пальцами, просто обречен. Но мальчик с невероятно сильным характером и волей к жизни стал не просто счастливым человеком, но и любящим мужем и отцом и всемирно известным мотивационным оратором. Книги Ника Вуйчича «Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни» и «Любовь без границ. Путь к потрясающе счастливой любви» стали мировыми бестселлерами. Ник Вуйчич ездит по миру с выступлениями, печатает на компьютере, занимается серфингом и дельтапланеризмом, увлекается рыбалкой, ныряет с трамплина в воду и сам укладывает сына спать при помощи слинга. Он знает, что такое отчаяние, знает, что такое вера и как обманчива надежда. И, пожалуй, у него есть право давать советы, как стать счастливым, тем, кто об этом попросит.

Ник Вуйчич: «Официально я – инвалид, человек с ограниченными возможностями. Но в действительности отсутствие конечностей сделало мои возможности неограниченными. Уникальность моего состояния открыла для меня потрясающую возможность дотянуться до людей, которые нуждаются в моей поддержке. У тебя свои проблемы, и ты тоже несовершенен. Но ты – идеальный ТЫ! У меня есть выбор. У тебя есть выбор. Мы можем выбирать, жить ли нам разочарованиями и страданиями, жить ли горечью, гневом и печалью, или, столкнувшись с трудными временами и неприятными людьми, учиться на полученном опыте и двигаться вперед, приняв на себя ответственность за собственное счастье».

7. Протоирей Андрей Ткачев «Бремя страстей. Тайная жизнь наших душ»

Невероятный успех рассказов отца Тихона Шевкунова «Несвятые святые и другие» (которые до сих пор входит в десятку продаж сети «Читай-город» в Москве и регионах). Так что нет ничего удивительного в том, что размышления протоирея Андрея Ткачева о душе и тяжком бремени человеческих страстей хорошо продаются. Тем более, Ткачев давно известен как православный писатель — у него уже 20 книг. Он регулярно обращается к самой разной аудитории, как автор и ведущий многочисленных радио- и телепередач православной направленности.

«Бремя страстей. Тайная жизнь наших душ» — все тот же сборник проповедей. На этот раз сборник разговоров с читателем о вере, о гордыни и зависти, о власти денег и разрушительной силе гнева, об унынии, любви, душе и спасении.

8. Ильяхов Максим, Сарычева Людмила «Пиши, сокращай: Как создавать сильные тексты»

В издательстве говорят, что не успевают допечатывать «Пиши, сокращай» — так быстро разлетаются тиражи. У Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой получилась актуальная и востребованная книга о текстах, которые действительно будут читать. Максим и Людмила учат писать деловые письма, на которые будут отвечать, и резюме, на которые обратят внимание. Создавать рассылки, от которых не будут отписываться, излагать мысли кратко, ясно и убедительно и писать действенные рекламные объявления. На конкретных примерах они показывают, что хорошо и что плохо в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. И внятно рассказывают, как «отжать воду» и превратить «красивый текст» в «сильный и честный».

«Все копирайтеры уже умеют нести пургу о «командах единомышленников» и «решении задач бизнеса». Пора научиться рассказывать о том, что интересно людям» и делать это «увлекательно и правдиво, без убогих штампов и брехни». «Пиши, сокращай» — это практическое руководство для всех, кто хочет писать внятные, честные и продающие тексты. Причем больше, чем наполовину книга состоит из примеров — и это ее несомненное достоинство.

В рекламе вместо положительных оценок полезно рассказывать о ситуациях, когда ваш продукт окажется полезен. Не говорите, что товар прекрасен — расскажите, когда он прекраснее всего:

С первой до последней страницы авторы следуют собственным правилам сильного текста: «Сила — в правде. Смысл важнее формы. Чем проще — тем лучше. Пишите как для себя. Читайте вслух. Приводите примеры».

9. Эрик Бертран Ларссен «На пределе. Неделя без жалости к себе»

Когда один из самых популярных бизнес-тренеров Норвегии, автор бестселлера «Без жалости к себе» Эрик Бертран Ларссен приехал в Москву, в лофт на «Красном октябре» набилось какое-то немыслимое количество народу. Молодые и стильные парни и девушки специально пришли получить волшебный пинок от бывшего норвежского спецназовца. Ларссен уверен, что нужна всего одна неделя, чтобы понять: мы можем гораздо больше, чем нам кажется.

Одна из ключевых стадий подготовки бойцов спецназа в любой стране — «адская неделя» («Hell Week»), или «Курс молодого бойца». Ларссен был в Афганистане и на Балканах, сотрудничал с британскими войсками специального назначения и американскими «морскими котиками». Он заметил, что многие сослуживцы вспоминали изматывающую «адскую неделю» с гордостью и благодарностью. И, став тренером по личностному росту, разработал «гражданскую версию» этой недели — интенсивную программу по личному развитию. Она начинается в 5 утра в понедельник и заканчивается вечером в воскресенье. Ларссен уверяет: следуя простым рекомендациям, любой человек сможет ощутимо раздвинуть границы своих возможностей.

10. Татьяна Толстая «Войлочный век»

С этим сборником Татьяны Никитичны интересная выходит история. Книга вышла к прошлогодней ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction и поклонники творчества Толстой мгновенно раскупили «Войлочный век». К середине декабря было продано уже 10 тысяч экземпляров и книга попала на 13-ое место прошлогоднего рейтинга продаж. А потом читатели, видимо, разобрались, что большинство из текстов сборника, если не все, уже были опубликованы самой писательницей на разных платформах в Сети. Пожалуй, составь Татьяна Толстая новую книгу из рассказов и эссе нигде ранее не опубликованных и выпусти к ярмарке Non/Fiction — Борису Акунину пришлось бы уступить ей место в тройке лидеров продаж.

«Войлочный век» — небольшие зарисовки о прошлой, советской и постсоветской жизни. Дерзко и с юмором написанные миниатюры, рассказы и эссе — наблюдения, воспоминания и размышления. Немного злословия, немного скрытых цитат и прекрасный литературный язык, которым Татьяна Толстая владеет мастерски. Те читатели, которые и сами помнят войлочный век застоя или бурные, непредсказуемые девяностые, пожалуй, получают от этой книги особое удовольствие, наблюдая, как мастерски Татьяна Толстая облекает в слова их собственные воспоминания.

Черная школьная зима, вонь чернильниц-непроливаек, неприличное слово, вырезанное на парте, полы, вощенные красной мастикой, кабинет завуча, мимо которого проходишь, холодея: а вдруг выскочит и завопит, тучная, тряся багровыми щеками, полуседыми волосами, заплетенными в косицы «корзиночкой», – ужас, – все это государство.

Стены у него коричневые, тоскливые, и одежду тоже нужно носить коричневую, чтобы не отличаться от стен. В волосы – у кого коса – надо заплетать черные или коричневые ленты, а по праздникам – белые. Праздники у них – это когда на каждом этаже музыка и пение из громкоговорителей: «Мечтать! Надо мечтать!» – поет ангельский хор провокаторов, а в классе Валентина Тимофеевна орет, стуча по столу костяшками пальцев: «Я не о том спрашивала!.. Слушать надо!.. Размечталась тут!..» Праздники – это когда государственные цветы гладиолусы засовывают в кефирные бутылки и густо уставляют ими подножие ниши, где, укрытый от воздушной волны, создаваемой пробегающим табуном хулиганов, стоит и слепо блестит масляной краской белый ильич.

11. Варламова Дарья, Зайниев Антон «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»

12. Леонид Юзефович «Зимняя дорога»

13 Дитрий Шепелев «Жанна»

14. Майкл Вайс и Хасан Хасан «Исламское государство: Армия террора»

15. Ричард Нисбетт «Мозгоускорители»

16. Евгения Гинзбург «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности»

17. Александр Панчин «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей»

18. Карл Саган «Голубая точка. Космическое будущее человечества»,

19. Ирина Левонтина «О чем речь»

20. Фрэнк Вильчек «Красота физики: Постигая устройство природы»