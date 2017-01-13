Змитер Войтюшкевич отправляется в тур по США и Канаде

В конце января Змитер Войтюшкевич на две недели уезжает в Северную Америку, где даст десяток концертов с программой лучших песен.

Выступления Войтюшкевича состоятся в Нью-Йорке (28.01 и 30.01), Нью-Джерси (29.01), Вашингтоне (1-2.02), Торонто (3-4.02), Оттаве (5.02) и Сан-Франциско (10-11.02). Это самый продолжительный вояж музыканта в Северную Америку, при этом в Канаде он выступит впервые.

– На концерты там приходятв основном белорусы.В том числет е, чьи семьи уже несколько поколений живут в Штатах, но они не потеряли своей идентичности. Это реализовавшие себя люди, они спокойно разговаривают на разных иностранных языках, но при этом ценят свое, белорусское, – рассказал Войтюшкевич. –Америка пронизана идеей реализации мечты и этим мне очень нравится. В Канаде окажусь впервые – говорят, что это вообще какой-то идеальный мир.

Тем временем 4 марта Змитер Войтюшкевич, Владимир Некляев и WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя», приуроченной к 10-летию сотрудничества музыканта и поэта. Прозвучат лучшие песни творческого тандема, а также стихи Владимира Некляева в исполнении автора.

Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы на концерт благодаря поддержке МИД Литвы. Подать документы на бесплатную визу необходимо с 15 января по 15 февраля включительно.