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На должность ректора ЕГУ подали 29 заявок

Культура

18 января 2017

АА

На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Ректора выберет уполномоченный комитет.

На должность ректора ЕГУ подали 29 заявок

Бывший ректор ЕГУ Дэвид Поллик, фото: naviny.by

Прием заявок завершился 17 января. Имена претендентов не разглашаются в связи с требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной ими информации.

Отбор кандидатов будет проводить уполномоченный комитет, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ и президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.

Претендент на должность ректора должен иметь докторскую степень, минимум 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, опыт в области международного сотрудничества университетов, минимум чем пятилетний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования, опыт работы со структурами ЕС, свободно владеть английским языком и желательно русским и/или белорусским.

ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, но в 2004-м закрыт белорусскими властями. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. 

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