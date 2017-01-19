Правительство установило перечень особо значимых для культуры объектов
Культура
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 января 2017
АА
Правительство установило перечень особо значимых для белорусской культуры госучреждений и создает комиссию по возвращению культурных ценностей.
Согласно постановлению Совета министров №25, которое принято во исполнение Кодекса о культуре, установлен перечень государственных учреждений культуры, имеющих особое значение для сохранения, развития, распространения и (или) популяризации белорусской национальной культуры, реорганизация и ликвидация которых осуществляются с согласия Совета министров.
Например, в него вошли Национальный художественный музей, Национальный академический Большой театр оперы и балета и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича - всего 12 объектов.
В соответствии с документом создается комиссия при Совете министров по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за границей Беларуси. В состав комиссии вошли представители министерств иностранных дел, информации, культуры и финансов, Белорусского фонда культуры, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, Национального исторического архива Беларуси. Сопредседателями назначены заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков и заместитель министра культуры Александр Яцко.
Также вносятся изменения в 16 постановлений Совета министров, еще 40 постановлений признаются утратившими силу. Так, в новой редакции изложены правила оказания услуг по показу фильмов.
Кроме того, в документе оговаривается срок действия разрешений на размещение средств наружной рекламы, выданных до вступления в силу постановления, - до истечения срока действия они являются действительными без переоформления.
Постановление вступает в силу с 3 февраля 2017 года.
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