«Эмоциональный» NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении» в Киеве
Культура
21 января 2017
АА
Путевку на "Евровидение-2017" от Беларуси выиграла группа NAVIBAND.
По итогам голосования зрителей и жюри команда стала лучшей, сообщает БЕЛТА по итогам финала национального отбора на международный конкурс песни.
После озвучивания итогов голосования зрителей музыканты оказались не в лидерах, но жюри поставило NAVIBAND самый высокий балл (12), что сделало группу победителями. Артем Лукьяненко и Ксения Жук исполнили песню "Гiсторыю майго жыцця" на белорусском языке. Автор песни - Артем Лукьяненко. Принимая диплом победителя отбора на "Евровидение-2017", Ксения Жук не смогла сдержать слез радости.
Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в мае в столице Украины Киеве.
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