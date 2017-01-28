Ночью 28 января умер Александр Тиханович. Об этом в своем Instagram сообщила его дочь Анастасия. Народному артисту Беларуси было 64 года.

..Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная", - написала Анастасия Тиханович, пишет TUT.BY.

Родился Александр Тиханович в Минске. В 1982 году окончил Беларусскую консерваторию. Музыкальная карьера началась с Суворовского училища, где он играл в оркестре. После армейской службы были пробы себя в различных музыкальных коллективах: сначала у Николая Шишкина; потом в ансамбле под управлением Валентина Бадьярова, который, уйдя из «Песняров», создал коллектив «Минск». Там Александр проработал лишь около года. Группа играла зарождавшийся джаз-рок. Разгромная статья о музыкальном творчестве «Минска» в одной из центральных газет послужила его закрытию.

Затем поступило перспективное предложение от дирекции Беларусской государственной филармонии играть в аккомпанирующем составе ансамбля «Верасы», где пела и будущая спутница жизни Александра — Ядвига Поплавская. Коллектив был заявлен на выступление в первом республиканском конкурсе артистов эстрады. «Верасы» стали лауреатами этого конкурса и получили путевку на пятый всесоюзный конкурс эстрады в Москве.

В этом конкурсе принимали участие артисты, имена которых теперь широко известны: Алла Пугачева, Геннадий Хазанов, ансамбль «Ариель» и ансамбль «Самоцветы». «Верасы» разделили третью премию с Аллой Пугачевой. Ансамбль затем получил Гран-при фестиваля в Хельсинки, стал лауреатом фестиваля политической песни в Болгарии, телевизионного конкурса «С песней по жизни».

В 1989 году Александр Тиханович вместе с Ядвигой Поплавской создали Театр песни и творческую студию при нем, через которые прошли многие молодые белfрусские исполнители.

Александр Тиханович является автором и ведущим нескольких музыкальных телевизионных проектов. Один из них — телеконкурс песни «Хит-момент» — был признан лучшим белfрусским телевизионным музыкальным проектом и стал стартовой площадкой для многих представителей молодого поколения белfрусской популярной музыки. С 2006 по 2009 год Александр Тиханович возглавлял национальный телевизионный музыкальный проект ЕвроФест и белfрусский отборочный тур к международному конкурсу песни «Евровидение».

Однако основным полем деятельности Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской были многочисленные выступления в различных музыкальных программах, а также сольные концерты.