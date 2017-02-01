МИД Польши прекращает финансирование "Белсата"

Польша расторгла договор о телеканале для Беларуси «Белсат», но обещает помочь найти другого спонсора.

«Прежний договор МИД Польши и Польского телевидения насчет создания „Белсата“ уже упразднен», — заявил госсекретарь в вопросах безопасности, восточной и европейской политики МИД Польши Марек Зюлковский в своем материале для газеты Rzeczpospolita, передает «Радыё Свабода».

«Мы охотно начнем с опытной белорусской командой „Белсата“ дискуссию о том, как изменить это СМИ, чтобы оно могло найти нужного спонсора и престиж важного средства белорусской коммуникации», — написал высокопоставленный чиновник. Материал называется «МИД смотрит на восток. Кропотливая нормализация отношений с Беларусью».

По информации «Радыё Свабода» из неофициальных источников, польский МИД полностью прекращает финансирование «Белсата». Соответствующее письмо было подписано еще 30 декабря 2016 года.

На данный момент канал финансируется Польским общественным телевидением TVP, частью которого и является.

В то же время еще 12 января глава польского сената Станислав Карчевски заявил, что будут введены поправки, которые позволят профинансировать деятельность «Белсата» «на прежних условиях»:

«Сенат введет поправки. Однако мнения разделились. Телевидение «Белсат» должно функционировать. (…) Это телевидение должно быть финансируемо таким образом, чтобы могло свободно и независимо функционировать. В сенате мы вернем финансирование «Белсату», чтобы в этом году канал мог работать на прежних условиях».

А чуть раньше, 5 января, стало известно, что премьер-министр Польши Беата Шидло в разговоре с директором телеканала «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы заверила, что каналу ничего не угрожает, его финансирование будет продолжено.

О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза —с 4 до 1,2 млн долларов, стало известно в начале декабря. Директор телеканала тогда заявила, что это приведет фактически к уничтожению телеканала.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное».

Деньги, которые раньше шли на телеканал, планировалось передать на поддержку сирийских беженцев и открытие новых консульств Польши.

По мнению Ващиковского, нишу «Белсата» должен занять польскоязычный канал Polonia. Министр дважды заявил, что договоренность с белорусской стороной о включении Polonia в кабельные сети Беларуси уже достигнута. Оба раза его слова не подтверждали в белорусском МИД.