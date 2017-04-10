Беларусь предлагает внести ансамбль проспекта Независимости в Минске в список наследия ЮНЕСКО
Культура
10 февраля 2017
АА
Вопрос о заявке Беларуси обсуждался 10 февраля на заседании национальной комиссии по делам ЮНЕСКО
фото: tut.by
«Участники заседания рассмотрели вопросы подготовки и продвижения национальных номинаций в списки мирового наследия ЮНЕСКО. Национальная комиссия поддержала инициативу о внесении в список ансамбля проспекта Независимости города Минска в качестве серийной трансграничной номинации «Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы», — сообщили в ведомстве.
Будет также продолжена работа по белорусским номинационным досье «Будславский фест», «Культура дуды», в более далекой перспективе — «Лесное бортничество».
Кроме того, во время заседания обсуждались приоритеты деятельности тематических комитетов комиссии в контексте празднования 500-летия белорусского книгопечатания. Этот знаковый юбилей внесен в список памятных дат ЮНЕСКО, и поэтому вместе с белорусами его празднует все международное сообщество, передает БЕЛТА.
Материалы для третьей книги, к которым приложил руку по-прежнему влиятельный, но несколько ушедший в тень бизнесмен Владимир Пефтиев, представлены накануне праздника 23 февраля в Музее военной истории Беларуси.
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