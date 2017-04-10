Князь Радзивилл привез в Минск частную коллекцию картин

Потомок знаменитого рода Матей Радзивилл привез в Минск свою коллекцию произведений искусства. Он готов открыть бизнес в Беларуси, на земле своих предков.

Выставка под названием «Радзивиллы: судьбы страны и рода» проходит в Национальном художественном музее Беларуси с 15 февраля. На выставке представлены портреты Радзивиллов, гравюры, графика, миниатюры, медали, художественные ткани.

Это уже вторая выставка, которую князь делает в Беларуси. Два года тому назад была маленькая выставка в Несвиже.

"Считаю, очень важно, чтобы эти картины, связанные с родом Радзивиллов, выставлялись в Беларуси. Потому что величайшее наследие Беларуси — это Великое Княжество Литовское. А род Радзивиллов неразрывно связан с этим государством. Я, кстати, когда спрашивают про национальность, говорю, что я гражданин Великого Княжества Литовского. И много моих друзей делают так», - сказал Матей Радзивилл

Князь рассказал, что решил коллекционировать произведения искусства после того, как создал бизнес и заработал деньги. Матей Радзивилл не исключает, что откроет большой бизнес в Беларуси. Об этом он сказал в эфире телеканала "Беларусь 1". У него поинтересовались, не готов ли он вкладывать средства в землю, которая является родиной его предков. Радзивилл отметил, что уже имеет небольшой бизнес в нашей стране, но мог бы в будущем его расширить.

В следующем году в Несвижском дворце может пройти съезд потомков знаменитого рода.