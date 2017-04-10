5 работ Марка Шагала проданы за 3,5 млн долларов
02 марта 2017
Знаменитый лондонский аукцион Christie’s 28 февраля и 1 марта провел три аукциона, на которых были проданы картины витебского художника.
Фото: christies.com
Во время торгов было продано и пять картин Марка Шагала: четыре из них – на холсте, одна – на бумаге. Общая вырученная аукционным домом сумма получилась равной 3 476 671 доллару.
Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее за 1 080 167. «Обнаженная с букетом» куплена за 931 007, «Пара и светильник» – за 752 015, «Желтый петух в небе над Вансом» – за 483 527.
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