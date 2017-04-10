В Минске пройдут гастроли Калининградского областного музыкального театра

Об этом сообщили БЕЛТА в белорусском учреждении культуры. В афише российского театра спектакли, музыкальные оперетты и постановки для детей.

Калининградский областной музыкальный театр, основанный в 1992 году заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Ивановичем Лысенко, уже в 2010 году стал самым молодым театром России, удостоенным звания «Национальное достояние».

Он создает экспериментальные спектакли на стыке музыкального и драматического жанров и постоянно находится в творческом поиске. Основу труппы составляют выпускники ГИТИСа, ученики народных артистов России, лауреатов Государственной премии Дмитрия Бертмана и Леонида Хейфица.

В эти же дни на сцене российского театра идут гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра. Согласно программе показ постановок на сцене коллег проходит с 1 по 12 марта – это оперетты, музыкальные комедии, спектакли для детей, классика мирового балета, уникальные мюзиклы и концертные программы в исполнении солистов и симфонического оркестра театра. Это первые обменные гастроли между музыкальными театрами, отметили в белорусском театре музкомедии.

