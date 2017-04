Умер легенда рок-н-ролла Чак Берри

Журнал Rolling Stone в 2004 году поместил его на пятое место в рейтинге «50 величайших исполнителей всех времен». Музыкант – обладатель премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи (1984 год). Неоднократно приезжал с концертами в Москву. Последний раз он выступал в российской столице в апреле 2014 года на сцене Crocus City Hall.



Чак Берри родился в 1926 года в семье диакона баптистской церкви и директора школы и дал свой первый концерт, когда учился в школе, в 1941 году, пишет РБК.



В 1944 году Берри и двое его друзей были осуждены и приговорены к 10 годам тюрьмы за ограбление трех магазинов и угон машины. В тюрьме Берри организовал музыкальную группу, а в 1947 году был условно освобожден.



В 1955 году Берри начал сотрудничать с записывающей компанией Chess Records и записал первый сингл Maybellenne. Он был распродан тиражом более 1 млн экземпляров и стал первым в американском хит-параде в категории r'n'b.



За свою музыкальную карьеру Берри записал более 50 синглов и свыше двадцати альбомов.



Выйдя из тюрьмы, Берри женился. Музыка стала дополнительным заработком - он выступал в клубах, где играл преимущественно регги.



В 60-е каверы на песни Берри делали почти все новые британские группы: The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Animals, The Yardbirds.



В день своего 90-летия Берри анонсировал выход нового альбома в 2017 году.



Чак Берри умер 18 марта 2017 года. Причины смерти не установлены.