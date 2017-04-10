«Дети могут изменить мир взрослых». Минчанам показали спектакль по пьесе мальчика с аутизмом

Пьеса написана по сказке особенного мальчика Кастуся Жибуля, который сочинил ее в 9-летнем возрасте. Мелодичные песни, потрясающая хореография, талантливая игра юных актеров и взрослый взгляд на проблемы «особенных» детей – музыкальная сказка-импровизация «Чыгунка» потрясла зрителей не только необычным подтекстом.

«Театр получился настоящим»

За полчаса до премьеры в фойе многолюдно и, пожалуй, торжественно. Мамы и папы с детьми, зрители с плюшевыми игрушками и цветами, иностранные гости, журналисты: спектакль, в котором на одной сцене играют обычные и особенные дети – это большое событие. «Чыгунка» - уже вторая «совместная» постановка семейного инклюзив-театра «i», который был создан в прошлом году по инициативе международной благотворительной организацией «Дети. Аутизм. Родители» и компании velcom. С первой, мюзиклом «Флейта-Чарадзейка», театр объездил все областные центры Беларуси и повсюду имел большой успех.

Пока зрители рассаживаются в зале, в занавесе на сцене нет-нет, да и появится крошечная щель: юные актеры пристально следят за обстановкой, рапортуют друг другу, много ли осталось свободных мест. Немного: белорусская публика уже хорошо знакома с театром. К тому же, такие постановки – это те немногие мероприятия в нашей стране, где семьи с особенными детьми могут чувствовать себя «в своей тарелке», где на расшумевшегося ребенка и его родителей никто не посмотрит косо. Часть зрителей – это именно такие семьи.

До начала спектакля остаются минуты. На сцене появляются телеведущая Калина Вардомская, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов и руководитель театра Ирина Пушкарева.

- Почти год назад на базе студии Ирины Пушкаревой был создан театр и состоялась премьера первого спектакля. За это время актеры очень сдружились, а особенные дети стали полноправными участниками этого творческого коллектива. Театр дает шанс людям с особенностями по-настоящему включиться в общество. Сегодня мы видим, что театр получился настоящим, не игрушечным, - отметил Вячеслав Смирнов.

Вокал, пластика и шутки

Занавес открывается. В центре сцены в окружении детей – автор истории про «Чыгунку» и главный герой спектакля Кастусь Жибуль. Он громко и четко произносит текст, и, кажется, чувствует себя перед залом абсолютно свободно. Глядя на мальчика, и не скажешь, что у него есть какие-то особенности. Впрочем, остальных особенных ребят – а их в спектакле десять – тоже невозможно отличить от обычных.

Единственный взрослый, который появляется в спектакле, – это мама Кастуся, известная белорусская поэтесса Вера Жибуль. Кастусь сообщает ей, что ему снится сон про железную дорогу и собачек, и теперь они живут в сказке. Это и есть завязка спектакля.

«Чыгунка» – это история о друзьях-собаках, которые живут вблизи железной дороги и помогают другим животным. Однажды они спасли от беды вредного кота. Но вместо благодарности Кот Наадварот устроил путаницу: поменял вывеску станции «Кашэчынская» на «Сабачынская». Эта проказа привела к тому, что маленький щенок, который должен был встретиться с мамой, потерялся, потому что мама ждала его на другой станции… Но конечно же, в добром детском мюзикле все закончилось хорошо.

В спектакле много юмора и музыкальных номеров, все песни дети исполняют вживую. Сказка пронизана аллегориями и скрытыми смыслами. Например, мальчик Кастусь и Кот Наадварот – это две стороны одного и того же маленького человека, которым непросто ужиться вместе. Ребенку хочется проказничать, но иногда баловство заходит слишком далеко, и вторая, «правильная» часть, понимает, что пора остановиться.

Это спектакль о непростом внутреннем мире ребенка с аутизмом, о дружбе и взаимопомощи, о том, что все люди разные, о важности принятия особенностей других.

«Не обошлось без курьезов»

Кажется, не прошло и двадцати минут, а часовой спектакль уже закончился, и актеры выходят на поклон. Зрители обсуждают увиденное, делятся впечатлениями.

- Спектакль замечательный. Мы и «Флейту» два раза смотрели, и сегодня пришли поддержать своих, - говорит мама особенного ребенка Светлана. – Я знаю, что сделать такую постановку – это очень большой труд как для педагогов, так и для детей.

Кто-то же только сегодня узнал о театре «i».

- Мне рассказали о театре мои ученицы, пригласили на премьеру. Оказалось, в «Чыгунке» играют сразу шесть моих подопечных, - рассказывает учитель музыки Ольга, которая пришла на спектакль с племянниками. - Сегодня была очень удивлена, потому что раньше не знала ни о театре, ни о том, что за день отмечается во всем мире 2 апреля. Инклюзивный театр – это чудесная инициатива: обычные дети должны понимать, что в мире есть разные люди, в том числе с особенностями.

2 апреля спектакль играли дважды – утром и вечером. В спектакле заняты два состава. И только Кастусь выступает без дублера. Маленький актер отлично справился и превосходно отыграл два спектакля.

- Дети очень рады. Перед спектаклем все были в переживаниях и предвосхищении выхода на сцену. А на премьере превзошли самих себя и играли гораздо лучше, чем на репетициях. Они абсолютно счастливы и спрашивают, когда же мы поедем на гастроли, - говорит Ирина Пушкарева, - На спектакле не обошлось и без курьезов: дети, которые не занимаются вокалом и не участвовали в исполнении песен, буквально отбирали микрофон, чтобы спеть.

По ее словам, «Чыгунка», как и весь театр, объединил вокруг себя множество неравнодушных людей. «Кто-то помог с постановкой спектакля, кто-то – с подготовкой «особенных» ребят, – признается руководитель. – Нам повезло, что основателем театра выступил velcom, он же помог нам со вторым мюзиклом. Огромную роль также сыграли семьи, которые приводят своих детей в театр. Они делают это не только ради них – тем самым они меняют отношение общества, в этом отражается их социальная позиция».

Синий трамвай и желтый Лев

Пока сказочные поезда «Чыгункi» ездили на сцене дворца ветеранов по импровизированным рельсам, по рельсам настоящим в Минске курсировал синий арт-трамвай с экспозицией, посвященной мюзиклу. Проезд необычного трамвая организовала компания velcom. Целый день он ездил по третьему маршруту, между диспетчерскими станциями «Серебрянка» и «Озеро». Проезд в трамвае был бесплатным.

Всех пассажиров встречал Лев, который рассказывал пассажирам о международном дне информирования об аутизме и дарил синие ленты. Во всем мире синий цвет является символом борьбы с проблемой аутизма. В трамвае можно было рассмотреть фотографии с репетиций «Чыгункi» и прослушать информацию о мюзикле и проблемах аутизма.

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Семейный инклюзив-театр «i» был сформирован в начале 2016 года по инициативе международной благотворительной организацией «Дети. Аутизм. Родители» и компании velcom, а подготовкой юных актеров безвозмездно занялась творческая студия Ирины Пушкаревой. Первый спектакль — «Флейта-чарадзейка» — с успехом был показан в Минске и всех областных центрах. Премьера второго мюзикла — «Чыгунка» — состоялась 2 апреля во Дворце культуры ветеранов.

Творческая группа выражает благодарность администрации Дворца культуры ветеранов за помощь в организации подготовке постановки.