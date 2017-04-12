В Минске назовут главных меценатов белорусской культуры

В Минске 13 апреля назовут главных меценатов культуры Беларуси, которые оказали в 2016 году основную помощь организациям культуры.

Как сообщает БЕЛТА, Министерство культуры назовет руководителей и представителей организаций Беларуси различной формы собственности, оказавшим в 2016 году организациям культуры безвозмездную (спонсорскую) помощь. Им будут будут вручены почетные дипломы за вклад в развитие и популяризацию белорусской культуры, оказание поддержки в проведении новаторских культурных проектов, значительный вклад в организацию международных и республиканских фестивалей, конкурсов, праздников, вклад в развитие международного культурного сотрудничества, постоянную поддержку национальной культуры.

Всего республиканскими организациями, главными управлениями идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского городского и областных исполнительных комитетов было представлено 90 кандидатур меценатов, 76 из них оргкомитет определил для награждения дипломом "Меценат культуры Беларуси".

Церемония чествования победителей республиканской акции "Меценат культуры Беларуси" пройдет в малом зале Дворца Республики. Гости вечера смогут познакомиться с выставкой раритетов, приобретенных за счет средств меценатов.