Киев утвердил план проведения "Евровидения-2017"

Власти Киева утвердили программу официальных мероприятий международного песенного конкурса "Евровидение-2017".
Как сообщает "Укринформ", на протяжении двух недель понаблюдать за конкурсом прибудут около 20 тыс. иностранных туристов и в 2-3 раза больше внутренних, для которых готовится разнообразная развлекательная программа: 3D mapping show, развлекательные локации, Kyiv Art Week и много других развлечений.
Официальная церемония открытия "Евровидения" состоится 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Красная дорожка конкурса расположится в этот же день на площади Конституции и аллее около Мариинского дворца. Также 9, 11, 13 мая состоятся телевизионные шоу "Евровидения" (два полуфинала и финал), генеральные репетиции которых (при участии зрителей) запланированы на 8, 10, 12 мая в Международном выставочном центре. С 1 до 14 мая в КВЦ "Парковый" будет находиться Евроклуб, а с 4 до 14 мая на ул. Крещатик будет работать евровидийная деревня.
На площадке детской железной дороги 3 июня пройдет открытый показ мюзикла "Чыгунка", поставленного по сказке ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля. В детской постановке также задействованы дети с аутизмом.
В центре будут проходить художественные выставки, концерты белорусских исполнителей, фестивали национальной кухни, демонстрация документальных, анимационных и художественных фильмов, созданных в Беларуси.
Сальвадор Собрал из Португалии стал победителем финала «Евровидение-2017", который состоялся 13 мая в Киеве. Впервые представивший на европейском конкурсе песню на белорусском языке дуэт NaviBand занял 17-е место.
В центре Минска прошел самый масштабный в стране театральный карнавал. В шествии приняли участие сотни уличных артистов, ходулистов, живых статуй, клоунов, эквилибристов, трубачей и актеров в образах сказочных персонажей.
В результате ДТП по предварительным данным четыре мотоциклиста получили ранения разной степени тяжести. Трое из них получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение ближайшей больницы.
Награждение победителей и лауреатов республиканского конкурса "Врач года Республики Беларусь - 2016" состоялось во время торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, который отмечается сегодня.