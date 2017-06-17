Букмекеры прочат Италии уверенную победу на "Евровидении-2017"

Тройка финалистов конкурса сегодня включает Италию, Португалию и Швецию, хотя немногим ранее на второй строчке долго держался самый юный исполнитель - 17-летний Кристиан Костов из Болгарии. Теперь в финальной таблице он на четвертой позиции. Третье место в финале "Евровидения-2017" букмекеры отдают Швеции. Робин Бенгтссон занимает эту строчку с момента объявления ставок. За день до начала песенного состязания букмекеры видят в числе 10 лучших в финале на 5-й позиции Армению, затем Румынию, 7-е место отдают Азербайджану, 8-е Нидерландам. Закроют десятку финалистов Великобритания и Дания. К слову, Беларуси букмекеры предсказывают выход в финал, сообщает БЕЛТА.