Букмекеры прочат Италии уверенную победу на "Евровидении-2017"
Культура
08 мая 2017
АА
Лавры победителя "Евровидения-2017" букмекерские конторы харизматичному 35-летнему Франческо Габбани отдают с первых дней.
Тройка финалистов конкурса сегодня включает Италию, Португалию и Швецию, хотя немногим ранее на второй строчке долго держался самый юный исполнитель - 17-летний Кристиан Костов из Болгарии. Теперь в финальной таблице он на четвертой позиции. Третье место в финале "Евровидения-2017" букмекеры отдают Швеции. Робин Бенгтссон занимает эту строчку с момента объявления ставок. За день до начала песенного состязания букмекеры видят в числе 10 лучших в финале на 5-й позиции Армению, затем Румынию, 7-е место отдают Азербайджану, 8-е Нидерландам. Закроют десятку финалистов Великобритания и Дания. К слову, Беларуси букмекеры предсказывают выход в финал, сообщает БЕЛТА.
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